Почетный гражданин Солнечногорска Николай Сотниченко проголосовал на выборах президента

«В современных условиях мы увидели, как наше общество проявило единство. Поэтому сейчас, в дни выборов президента, я призываю всех тоже проявить сплоченность и сделать выбор. От того, как мы проголосуем, зависит будущее всей страны», - отметил Николай Сотниченко.

Жителям Солнечногорска предоставлена возможность выбрать будущего президента Российской Федерации в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, что делает процесс более доступным и удобным для каждого. Избирательные пункты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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