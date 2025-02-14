Почетным донорам в Мытищах проиндексировали выплату на 4,5%

В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что донорам предоставляют бесплатный проезд, а пенсионеры получают ежемесячную выплату и компенсацию за коммунальные услуги в 50%. Кроме того, им полагается денежная доплата, которую в этом году проиндексировали на 4,5% до 18 тысяч рублей.

Руководитель отделения переливная крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева рассказала, что среди почетных доноров России и СССР есть целые династии.

Жители Мытищ и всего Подмосковья ежедневно приходят в пункты переливания крови, чтобы помочь пациентам.

Для того, чтобы стать донором, нужно обратиться в отделение Мытищинской больницы по адресу: улица Коминтерна, вл. 24, корпус 15. График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00. Также можно записаться по телефону: 8 (495) 586-41-66 (с 14:00 до 15:00).