Почетному жителю Подмосковья Борису Громову исполнилось 80 лет

Борис Громов начал трудовую деятельность в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 году, пройдя путь от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны России. В 2000 году он занял пост губернатора Подмосковья, проработав на нем три срока - до 2012 года. После этого Громов стал представителем Совета Федерации Федерального собрания России от правительства Московской области.

Громов - создатель и председатель всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», Герой Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» третьей степени, орденом почета, медалями и иностранными орденами. В 2012 году он получил звание почетного жителя Подмосковья.

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