22 декабря 2023, 12:14

Почетному гражданину Подмосковья Владимиру Овчару исполнилось 83 года

Читайте нас в: Google Новости

Владимир Овчар родился 22 декабря 1940 года в Бурятской АССР. Он прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

Овчар является заслуженным руководителем крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска.

Почетный гражданин Московской области и Подольска награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Он также является лауреатом Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

22 декабря 2023, 12:26
Мособлконтроль назвал городские округа с самыми добросовестными поставщиками
Главное контрольное Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Мособлконтроль отметил самых добросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Среди них компании из Электрогорска, Лосино-Петровска и Сергиева Посада.

Кроме того, специалисты отметили поставщиков из городских округов Талдомский, Красногорск и Королев. Компании их этих муниципальных образований допустили наименьшее количество нарушений и просрочек при исполнении контрактов.

Представители Мособлконтроля напоминают, что на территории Московской области осуществляется мониторинг в сфере закупок. Его проводят при помощи Портала исполнения контрактов, который позволяет в режиме реального времени отследить работу заказчиков и поставщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
22 декабря 2023, 12:02
В онлайн-услуге по оформлению компенсации платы за садик заработал сервис предпроверки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подать заявление на компенсацию родительской платы можно онлайн в Подмосковье. Теперь услуга стала еще удобнее, в ней появился сервис предпроверки.

«В декабре 2018 года оформление компенсации платы за детский сад было оцифровано. Позднее произошла оптимизация услуги: продление выплаты стало автоматическим. Теперь в онлайн-форму внедрен сервис проверки наличия ранее поданных заявлений. Он не позволяет заполнять новую заявку, если по предыдущей еще не принято решение», - отметила министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Один из родителей, чьи дети посещают подмосковный детский сад, может вернуть часть платы. Размер компенсации зависит от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 20%, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%.

Услуга доступна в разделе «Образование» - «Образование детям». За пять лет жители Подмосковья воспользовались ею свыше 630 тысячи раз.

Решение о выплате компенсации направляется в личный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Госуслуги Технологии
22 декабря 2023, 11:09
Почти 250 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье за год
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Диагностику новообразований полости рта могут пройти жители Подмосковья по программе «Стоматология: перезагрузка». Исследование позволяет уже во время приема заподозрить у пациента  онкологическое заболевание.

«С начала года скрининг на рак полости рта прошли уже более 245 тысяч человек. При этом у 558 пациентов обнаружили онкологическое заболевание. У 202 человек болезнь находилась на ранней стадии. Всех пациентов направили на лечение», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, и любое отклонение от нормы светится иначе. Это позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у стоматолога.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина Онкология
22 декабря 2023, 10:58
Жители Подмосковья смогут отправить электронное письмо Деду Морозу
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Теперь не обязательно идти на почту, чтобы отправить письмо Деду Морозу — это можно сделать с помощью электронного сервиса. Подробнее рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться через портал госуслуг на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить вручную. Почта распечатает послание и доставит адресату за пять-семь дней.

Для тех, кто захочет отправить классическое письмо по почте, напомним адрес резиденции главного зимнего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Подмосковье также есть специальные новогодние ящики, которые установлены во многих отделениях почтовой связи.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новый год Дед Мороз

Новости по теме