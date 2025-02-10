Почетного жителя Фрязина поздравили с Днем российской науки

Карло Симонов стал первооткрывателем в создании электронных отпаянных пушек с широким электронным пучком, которые являются основой малогабаритных установок, используемых в радиационной обработке. Кроме того, он разработал мощные клистроны для ускорителей электронов и принципы создания электровакуумных приборов на сверхкоротких импульсах.

Карло Георгиевич - обладатель степени доктора технических наук и лауреат Государственной премии. Также он заслуженный изобретатель и член президиума Академии наук прикладной радиоэлектроники. Его достижения были отмечены множеством наград, включая золотую медаль на Всемирном салоне изобретений в Женеве в 2017 году.

Несмотря на свои почтенные годы, Карло Георгиевич не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает свою трудовую деятельность в «Научно-производственном предприятии „Исток“ имени Шокина», где занимается разработкой инновационного оборудования.