29 декабря 2023, 17:14

Победителям конкурса ГУСТ за самую красивую ель вручили специальный подарок в Ступине

Unsplash
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ГУСТ Московской области подвел итоги конкурса за самую красивую новогоднюю ель. С 1 по 18 декабря жители Подмосковья активно присылали фотографии новогодних красавиц на почту ведомства, сопровождая их краткими эссе. Путем народного голосования победителем определили ель из Ступина.

История елки в Ступине такова: в декабре 2021 года в доме № 4 по Центральному переулку прозвучал громкий хлопок. Это был взрыв газа. Специалисты оперативно сработали и ликвидировали последствия аварии в кратчайшие сроки.

В честь своего возвращения жители получили в подарок - новогоднюю живую ель. Теперь каждый год они собираются вместе, чтобы нарядить зеленую красавицу и встретить Новый год в кругу близких и друзей.

«Рассказ о новогодней елке проникнут чувствами надежды и уверенности в завтрашнем дне. Взрыв бытового газа стал своего рода испытанием. Однако эта новогодняя традиция совместного украшения елки служит символом их сплоченности и силы», - подчеркнула Аипова.

Чтобы елка стала ещё наряднее, от руководителя ГУСТ инспекторы территориального отдела передали в подарок елочные игрушки и фейерверки.

Как отметили в ГУСТ, конкурс на самую нарядную зеленую красавицу продолжится теперь уже в следующем году. И кто знает, может именно ваша елка станет самой ГУСТой? Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Новый год
29 декабря 2023, 17:38
Свыше 660 экопунктов для сбора вторсырья установили в Подмосковье за 3 года
Мин ЖКХ
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Проект по установке экопунктов проводят в Московской области уже три года. За это время в 43 округах установили 665 аппаратов. Их размещают в таких локациях, как: школы и образовательные учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, МФЦ, парки и другие общественные пространства.

В 2023 году в Московской области собрали более 13 миллионов единиц тары, что эквивалентно почти 400 тысячам килограммов. Это на 25% больше, чем годом ранее.

За все время работы экопунктов в Подмосковье собрали почти 837 килограммов вторсырья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Экология Мусор
29 декабря 2023, 17:14
Движение по новому надземному переходу открыли в Красногорске
Минтранс Подмосковья
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В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Строительство нового надземного перехода длиной более 166 метров позволило ликвидировать наземный переход и в перспективе увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе», - заявил зампред правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Переход через оживленную трассу стал безопаснее для 45 тысяч местных жителей. Остекление перехода выполнили из ударопрочного материала, его оборудовали лестницами и пролетами. До конца второго квартала следующего года в переходе установят лифты для маломобильных граждан, а прилегающую территорию благоустроят.

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Красногорск Строительство Дороги
29 декабря 2023, 17:07
Автопарк коммунальной техники Подмосковья пополнился на 700 машин с начала года
ГУСТ МО
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С начала года коммунальные службы Подмосковья получили свыше 700 новых машин для уборки. Это автовышки, погрузчики, самосвалы и многое другое.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, Раменский получил 40 машин, Люберцы - 35, Одинцово - 33, Коломна - 30, Балашиха - 19, Волоколамск и Красногорск - 17.

«Технические характеристики и функционал позволят справиться с различными задачами, как зимой, так и летом», - отметила она.

В ведомстве добавили, что с 25 декабря в Подмосковье перешли к работе в системе «РНИС». С ее помощью можно оценить эффективность использования техники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 декабря 2023, 16:16
Новую котельную построили в поселке Первомайском под Истрой
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Газовая котельная мощностью 8,2 МВт обеспечит теплом и горячей водой жителей поселка Первомайского. Населенный пункт отсоединят от котельной Ново-Иерусалимского кирпичного завода, где износ оборудования достиг 100%.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что старую котельную построили в 1960 году. Объект морально и физически устарел. Чтобы обеспечивать жителей качественными коммунальными услугами, в поселке построили новую газовую котельную. Ее запуск позволил обеспечить теплом и горячей водой 2,5 тысячи человек. Объект питает 22 МКД, школу, детский сад и объекты социальной сферы.

Строительные работы провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра

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