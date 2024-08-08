Победителя турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup определят в Подмосковье 10 августа

Финал киберспортивного турнира пройдет в специальной игровой зоне на «Арене Мытищи». В этот день также состоятся решающие матчи в рамках Liga Pro Major 2024, где сыграют профессиональные киберхоккеисты. Игра за третье место состоится уже 8 августа.

Напомним, за звание лучшего поборются 16 претендентов. Призовой фонд соревнований - миллион рублей. Следить за играми можно в прямом эфире в сообществах Liga Pro и Ovi Cup в «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».