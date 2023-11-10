Победительницу всероссийского конкурса «Открывая страну» наградили в Подмосковье

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс проводили впервые, его приурочили к Году педагога и наставника. Участники представили тематические видеоролики в восьми номинациях. Для вручения награды победителя одной из них пригласили в Подмосковье.

«Цель конкурса - повысить престиж профессии педагога, показать, что наши учителя творческие личности. „Открывая страну“ получил большой отклик у педагогической общественности, мы получили заявки из 87 регионов России, и более полумиллиона человек приняли участие в народном голосовании», - рассказала исполняющая обязанности ректора Государственного университета просвещения Ирина Кокоева.

По словам замглавы Минобразования Артема Охрхименко, конкурсантов оценивали профессиональное и народное жюри. Участие в народном голосовании приняли почти 350 тысяч человек. Конкурсанты показали, как используют методики, которые помогают заинтересовать обучающихся историей малой родины и воспитать гражданскую позицию. Методику преподавания победительницы будут использовать в учебном процессе в Подмосковье и других регионах.

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