Победительница шоу «Ты супер» Диана Анкудинова завершила гастрольный тур по Подмосковью

Во время финального выступления с песней «С чистого листа» взрослые и дети громко аплодировали исполнительнице. После концерта поклонники смогли пообщаться и сфотографироваться с восходящей звездой российской эстрады.

Диане Анкудиновой всего 20 лет, но она уже успела получить широкую известность. Ей удалось стать обладательницей Гран-при проектов «Ты Супер!», «Ты Супер! Суперсезон» и «Шоумаскгоуон», всероссийских и международных вокальных конкурсов, лауреат множества наград. При этом песни исполнительницы в Сети набрали уже более полумиллиарда просмотров.

Певица также поблагодарила все города, в которых успела побывать за время своего гастрольного тура и сообщила, что хочет дать концерт в городе Жуковский.

«Огромное спасибо, что ходите на мои концерты! Сегодня закончился концерт в Раменском… Честно признаюсь, очень хотелось бы побывать в городе Жуковский. Но это будет уже в следующий раз», - подчеркнула Диана Анкудинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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