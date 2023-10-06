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Елена много лет работала в сфере финансов и информационных технологий, а ее хобби было разведение комнатных растений. Она получила диплом по цветоводству и создала проект Mixplants.

«Микроклонирование - это размножение растений в специальной питательной среде. Для этого способа важна стерильность работы, поэтому нужна именно лаборатория с профессиональным оборудованием, а не просто теплица. Такой способ позволяет размножать растения в геометрической прогрессии, в отличии от обычного черенкования», - поделилась Куркина.

Реализация бизнес-проекта состоит из двух этапов: размножения растений и обучению детей микробиологии. Сейчас победительница конкурса намерена решить кадровые вопросы и презентовать проект группе инвесторов.

«Я была ботаником-любителем, а теперь я уже смело могу назвать себя профессионалом», - заключила она.

Подробнее о мерах поддержки для бизнеса жители Подмосковья могут узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на всероссийской премии «Экспортер года».

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