Победительница акции «Прощайте, пени!» от Рузского регионального оператора получила снегоочиститель

Акция проводилась среди абонентов с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Желающим поучаствовать в розыгрыше нужно было оплатить основной долг за услуги по вывозу отходов, начисленный с 2019 года. В таком случае потребитель мог рассчитывать на списание пени за просроченные платежи и становился участником розыгрыша снегоуборочной техники.

Розыгрыш среди абонентов проводился при помощи генератора случайных чисел. Победительница Надежда Данилова не только погасила все долги по оплате услуг Рузского РО, но и получила новый самоходный снегоуборщик.

Как рассказали в пресс-службе Рузского регионального оператора, на момент начала акции долг абонентов составлял 1,8 миллиардов рублей, но уже за три месяца акции абоненты оплатили свои долги на сумму 61,9 миллионов рублей, а общая сумма списанных штрафов составила 6,6 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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