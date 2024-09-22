Победительниц «Кубка футбольных мам» определили в Одинцове

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Разминку перед игрой для спортсменок провели игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово».

«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов», - рассказали в клубе.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями «Бриллиантовой лиги» стали команда «Мамазонки» из Мытищ. Второе место заняли спортсменки клуба «Легион» из Солнечногорска. А третье - «Футбольные мамы Москвы-2».

В игре «Платиновой лиги» первое место выиграли «Футбольные мамы Москвы-1». Серебро у команды «Спартак» из Брянска. А третье место досталось футболисткам клуба «Апельсинки» из Новой Москвы.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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