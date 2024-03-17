Победители конкурса «Семья года» проголосовали на выборах президента в Люберцах

Сегодня в России стартовал заключительный день голосования на выборах президента. Многие, кто не успел сделать свой выбор в предыдущие два дня, спешат на участки, чтобы проголосовать.

Так, на одном из участков в Люберцах заметили многодетную семью Негиных. В прошлом году их признали лучшими в номинации конкурса «Семья года». Пока глава семейства заполнял необходимые документы, дети радостно бегали вокруг и ждали заветного момента, когда будет нужно опустить бюллетень в урну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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