Победители фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове получили путевки в «Артек»

Специалисты филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске провели цикл мероприятий по профориентации для школьников. Занятия прошли в двух подразделениях Москворецкой гимназии, в школе № 5, гимназии № 1» и лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Ребятам рассказали о востребованности рабочих специальностей, возможностях карьерного роста и развития в филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“».

Школьники также узнали о перспективах целевого обучения в профильных учебных заведениях. Так, 37 студентов получают образование по направлению «Химическая технология неорганических веществ» в Воскресенском колледже. После они смогут трудоустроиться. При этом лучшие студенты получают стипендии от предприятия.

Со следующего учебного года подготовку кадров для компании начнет и Шатурский энергетический техникум. Студентов будут обучать по направлениям «Тепловые электрические станции» и «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

Также старшеклассником рассказали, как за счет работодателя получить высшее образование. Это одна из льгот предприятия наряду с полисами ДМС, компенсацией оплаты питания, корпоративной ипотечной программой и другими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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