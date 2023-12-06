06 декабря 2023, 15:23

Победители фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове получили путевки в «Артек»

Unsplash
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Лауреаты творческого фестиваля «Серебряный олень» в Одинцове получили 15 путевок в лагерь «Артек». Юные таланты будут отдыхать в международном детском центре до 26 декабря.

В качестве наставников детей в лагере сопровождают специалисты Одинцовского центра культурного развития. Они подготовили для ребят образовательную программу «Времена года. Играй. Звучи. Танцуй».

Фестиваль-конкурс «Серебряный олень» проводится среди творческих коллективов и отдельных исполнителей разных направлений: хореография, пение, театральное искусство и другие. Номинации проходят на разных площадках - в театральном центре «Жаворонки», культурно-досуговых центрах «Заречье» и «Назарьевский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Одинцово Дети конкурсы
06 декабря 2023, 16:48
Занятия по профориентации прошли в школах Воскресенска
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Специалисты филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске провели цикл мероприятий по профориентации для школьников. Занятия прошли в двух подразделениях Москворецкой гимназии, в школе № 5, гимназии № 1» и лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Ребятам рассказали о востребованности рабочих специальностей, возможностях карьерного роста и развития в филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“».

Школьники также узнали о перспективах целевого обучения в профильных учебных заведениях. Так, 37 студентов получают образование по направлению «Химическая технология неорганических веществ» в Воскресенском колледже. После они смогут трудоустроиться. При этом лучшие студенты получают стипендии от предприятия.

Со следующего учебного года подготовку кадров для компании начнет и Шатурский энергетический техникум. Студентов будут обучать по направлениям «Тепловые электрические станции» и «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

Также старшеклассником рассказали, как за счет работодателя получить высшее образование. Это одна из льгот предприятия наряду с полисами ДМС, компенсацией оплаты питания, корпоративной ипотечной программой и другими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Школы Школьники Воскресенск
06 декабря 2023, 16:47
Жителей Подмосковья пригласили на семейный конкурс «Родные-Любимые»
Unsplash
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Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные — Любимые» открылась в Подмосковье и продлится до 11 декабря. В Министерстве образования Московской области отметили, что цель мероприятия — вовлечение семей в социальную деятельность через поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

К участию приглашают команды, в состав которых входят участники от шести до 17 лет включительно и их родители или законные представители. Необходимо придумать совместный проект и подать заявку на официальном сайте «Движение Первых».

«Победители дистанционного этапа примут участие в очных мероприятиях отбора и финале проекта в Москве, который пройдёт в 2024 году», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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Семья Образование
06 декабря 2023, 16:47
Лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В зимний сезон в Подмосковье откроют 166 лыжных трасс. Они будут работать в 56 округах. Из них 43 маршрутов уже накатаны.

Как рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, общая протяженность лыжных трасс превысит 720 километров.

«На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками, возможность воспользоваться пунктом проката инвентаря для всех желающих есть на 38 лыжных трассах. На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а еще на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», - сказал он.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, 52 трассы будут работать в парках.

«На территории парков и лесопарков Московской области будет работать 52 лыжные трассы. Из них заработают: 27 малых лыжных трасс, 15 средних, 13 больших. Общая протяженность трасс составит 173,4 километра», - сказал он.

Узнать, где именно будут работать лыжные трассы этой зимой, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
06 декабря 2023, 16:26
Подмосковные волонтеры собрали более 500 килограммов пластика на акции «Добрые крышечки»
МСК-НТ
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Этой осенью активисты в Подмосковье собрали около 2,6 тысячи литров вторсырья на акции «Добрые крышечки». Итоги подвел региональный оператор «МСК-НТ». Так, общий вес осенней партии крышечек превысил 500 килограммов.

Пластик отсортировали и теперь отправят на переработку, а вырученные средства направят на помощь детям-сиротам с особенностями развития.

По словам директора Чеховского филиала компании Романа Куликова, участие в акции становится доброй экологической привычкой детей и взрослых. Например, осенью рекордсменами сбора стали учащиеся школы № 35, № 3 и № 1 в Подольске.

Также высокие результаты показали школьники в Липецке, Чехове, Серпухове, Пущина и Протвина.

С 2019 года «МСК-НТ» открыл в Подмосковье 21 пункт приема вторсырья и отправил на благотворительность более 13,1 тонны пластика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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