Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Подольске

Премию имени Александра Шамарова в Подольске вручают учащимся 9-11-х классов, ставшим победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также награждают готовивших их педагогов.

«Вы представляли лицо нашего городского округа на Всероссийской олимпиаде. На мой взгляд, это очень хорошие результаты. И это не случайный успех, а огромный и кропотливый труд», - сказал заместитель главы Подольска Евгений Градсков.

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимает участие все больше школьников Подольска.

«Более 20 тысяч школьников принимали участие в этом учебном году. Мы надеемся, что и впредь мы будем создавать возможности для того, чтобы дети могли проявить свои способности и таланты», - прокомментировала председатель комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

Отметим, что премия названа в честь Александра Яковлевича Шамарова. Всю жизнь он посвятил развитию сферы образования.

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