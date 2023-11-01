01 ноября 2023, 16:06

Победителей творческого конкурса по дорожной безопасности наградили в Солнечногорске

Unsplash
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Победителей конкурса «Безопасное детство — глазами ребенка» наградили в Солнечногорске. Юные жители округа представили на конкурс 64 творческие работы. Все они посвящены вопросам детской безопасности.

Творческий конкурс организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с автоинспекторами, спасателями и пожарными Солнечногорска. Участие в нем приняли воспитанники детских садов. Тему безопасности ребята отразили в рисунках, стихах, поделках и видеороликах. Победителей определили в четырех номинациях: безопасное поведение в быту, в автомобиле, на водных объектах и пожарная безопасность.

«Конкурс проводится ежегодно в период летних каникул, и наши дошколята с удовольствием принимают в нем участие. Его основная цель - <…> привить нормы безопасного поведения», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Церемония награждения прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Победителям и призерам вручили подарки и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил один из лучших вузов в Пекине и пообещал внедрить в регионе практики китайского образования.

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Солнечногорск ГИБДД
01 ноября 2023, 17:26
Школьникам в Долгопрудном рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека
Фотограф Мухаммад Ашуров
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Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области встретился со школьниками в Долгопрудном. Ребятам рассказали о правах и обязанностях гражданина, а также о деятельности омбудсмена.

«Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

После встречи ребята посмотрели спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Долгопрудный
01 ноября 2023, 17:25
Более 600 жителей Подмосковья прошли бесплатное IT-обучение по нацпроекту с начала года
Unsplash
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Обучение в сфере информационных технологий в рамках национального проекта «Демография» прошли более 600 человек в этом году. Данные сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Чаще всего обучение в сфере IT выбирали для себя женщины с детьми дошкольного возраста. Они активно изучали программы интернет-маркетинга.

Заявку на обучение можно подать на портале «Работа в России». Курсы бесплатные и проводятся для отдельных категорий жителей. Направление можно выбрать любое. Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты
01 ноября 2023, 17:16
Новые очистные сооружения запустят на улице генерала Вотинцева в Кубинке-10
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Одинцовский округ постепенно принимает военные городки на свой баланс и помогает решать жителям актуальные вопросы. Так, в городке Кубинка-10 вскоре запустят новые очистные сооружения, а также внесут дома в программу капитального ремонта.

Решение острых вопросов по благоустройству военных городков в Кубинке обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Основные трудности связаны с тем, что еще не все имущество находится на балансе округа. Процесс передачи жилых домов и инфраструктуры в муниципальную собственность продолжается.

«Обычно запаздывает земля, но и здесь у нас есть определенные прорывы. Мы многое уже оформили. Как только это происходит, то мы уже можем планировать бюджет округа и Московской области на развитие инфраструктуры», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Особое внимание на совещании уделили благоустройству Кубинки-10. На территории городка должны запустить новые очистные сооружения, которые уже построили, но пока не передали на баланс муниципалитета. Также в ближайшее время составят список домов, которые войдут в областную программу капитального ремонта.

Помимо этого, обсудили ремонт дома культуры на улице генерала Вотинцева, снос ветхих строений, содержание дорог и обустройство уличного освещения. Глава округа отметил, что переданные Министерством обороны объекты поэтапно включат в региональную программу «Светлый город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности в случаях утечки газа в жилых домах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
01 ноября 2023, 17:15
Тренинг по управлению социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября
Мининвест МО
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Тренинг по руководству социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября. Его организует центр «Мой Бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, с докладами выступят бизнес-тренеры Александр Беляев и Денис Матис. Они расскажут о том, как получить новых партнеров и клиентом с помощью нацпроектов, оценить риски и улучшить результаты проектов.

Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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