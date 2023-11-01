Победителей творческого конкурса по дорожной безопасности наградили в Солнечногорске

Творческий конкурс организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с автоинспекторами, спасателями и пожарными Солнечногорска. Участие в нем приняли воспитанники детских садов. Тему безопасности ребята отразили в рисунках, стихах, поделках и видеороликах. Победителей определили в четырех номинациях: безопасное поведение в быту, в автомобиле, на водных объектах и пожарная безопасность.

«Конкурс проводится ежегодно в период летних каникул, и наши дошколята с удовольствием принимают в нем участие. Его основная цель - <…> привить нормы безопасного поведения», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Церемония награждения прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Победителям и призерам вручили подарки и грамоты.

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