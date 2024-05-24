24 мая 2024, 14:38

Победителей турнира по футболу «Кожаный мяч» назвали в Подмосковье

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч» прошел в Подольске. В турнире сыграли команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях.

В младшей возрастной группе среди мальчиков 2013–2014 годов рождения победителями стали представители ДО ЦСШ № 1 из Наро-Фоминска. В этой же возрастной категории среди девочек золото взяли спортсменки СОШ «Гармония» в Клину.

Среди мальчиков средней возрастной категории равных не оказалось команде СМЦ «Щит и меч» из Егорьевска. Среди девочек золото оказалось в активе СОШ «Гармония» из Клина.

В старшей возрастной группе среди мальчиков 2009–2010 годов рождения победила команда ДО СШ «Гвардия» из Лотошина, среди девочек - ФК «Удельная» из Раменского.

Соревнования провели при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Футбол
24 мая 2024, 15:24
Завод стройматериалов в Дмитрове увеличил выработку благодаря нацпроекту
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Деке Экстружн» из Дмитрова увеличила выработку персонала более чем на 10% после вступления в нацпроект «Производительность труда». Предприятие специализируется на производстве стройматериалов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие выбрало в качестве пилотного потока процесс производства труб и желобов водосточных систем. Несколько месяцев рабочая группа проекта вместе с экспертами Регионального центра компетенций определяли способы оптимизаци работы. В результате на потоке внедрили системы бережливого производства.

В результате на предприятии сократилось время протекания процесса на 12%, уменьшились запасы в потоке на 12%, а выработка увеличилась на 11%.

Компания с 2005 года выпускает товары для отделки загородных домов и является одним из лидеров на российском рынке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Нацпроекты Промышленность
24 мая 2024, 15:08
Конгресс специалистов в области родовспоможения прошел в Подмосковье
Минздрав МО
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Первый Московский областной междисциплинарный конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни» объединил 1,5 тысячи специалистов в области родовспоможения. О мероприятии рассказали в Минздраве Подмосковья.

Конгресс прошел в соответствии с целями нацпроекта «Демография», который является одним из приоритетных в России. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

«Благодаря таким мероприятиям специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию, обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения, а также обменяться опытом и мнениями. Но самое главное - повысить качество медицинской помощи для будущих мам, беременных женщин и новорожденных», - отметила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

В конгрессе приняли участие более 1,5 тысячи специалистов. Коллеги заслушали 50 докладов, провели пять круглых столов и 12 мастер-классов. Темами встреч стали дородовая подготовка беременных и семейных пар, развитие сестринской и акушерской службы региона и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи
24 мая 2024, 15:00
Росгвардия не допустила краж с охраняемых объектов в Подмосковье за 4 месяца
Росгвардия Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии выехали по сигналам тревоги свыше 21 тысячи раз с начала года. Они пресекли более 1,2 тысячи правонарушений.

Как рассказали в ведомстве, благодаря слаженной работе сотрудники Росгвардии не доспустили ни одной кражи с охраняемых объектов. Полиции передали более 14 тысяч подозреваемых, в отношении которых МВД завело 38 уголовных дел и составило свыше 13 тысяч административных протоколов. За это время также выявили восемь человек, находящихся в федеральном розыске.

«Подразделения вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии обеспечивают надежную защиту более 8000 объектов различных категорий, а также более 20 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», - напомнили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
24 мая 2024, 14:40
Свыше 500 мероприятий провели в «Умной библиотеке» Химок с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок часто посещают «Умную библиотеку» — там регулярно проводят образовательные мероприятия. С начала года в библиотеке прошли свыше 500 бесплатных лекций и семинаров.

«Умная библиотека» оснащена современным оборудованием, и жители Химок с удовольствием проводят здесь свободное время.

«Особенностью „Умной библиотеки“ является ее техническое оснащение. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы. Это позволяет химчанам с пользой проводить время», - отметила депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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