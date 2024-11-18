Победителей соревнований по первой медпомощи наградили в Подмосковье

В этом году соревнования разделились на две лиги: студенческую и школьную, в которых выступили 35 команд. Участниками стали группы студенческих и школьных спасательных отрядов из Московской области, представители Российского общества первой помощи Подмосковья, а также молодые люди из Ленинградской области.

Состязания проходят третий год в рамках проекта «Фактор риска», созданного добровольцем студенческого спасательного отряда. Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что такие мероприятия способствуют развитию молодежи и повышению их навыков в области оказания первой помощи.

Соревнования состояли из двух этапов. Первый включал тестирование, в рамках которого за 30 минут участникам необходимо было ответить на 50 практико-ориентированных вопросов. Второй этап представлял собой эстафету, в ходе которой участники оказали первую помощь пострадавшему без сознания, поддерживая самостоятельное дыхание на протяжении трех минут. Учащиеся работали с различными травмами, включая ранения головы, повреждения предплечья и артериальное кровотечение из нижней конечности.

По итогам соревнований в студенческой лиге первую строчку заняла команда «Преподаватели-спасатели» из Мытищ, на втором месте оказалась команда «Губернский колледж» из Серпухова, а третье место досталось команде «РУКа помощи» также из Мытищ.