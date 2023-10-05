Победителей соревнований футбольной школьной лиги «На взлет» наградили в Красногорске

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Юные футболисты из гимназии № 4 выиграли 14 матчей у сверстников. В финале они сыграли с соперниками из школы № 12 на стадионе «Зоркий».

Гимназии, в которой учатся чемпионы подарили спортивный инвентарь на сумму 50 тысяч рублей от группы компаний «Садовое кольцо».

Турнир «На взлет» проходил в конце прошлого учебного года. Ребята состязались на своих стадионах и выезжали на гостевые матчи как профессиональные игроки. Всего в турнире участвовало более 250 школьников Красногорска.

«Дети не просто так занимаются, они ходят на тренировки, они должны показывать свой класс, свое мастерство, проявлять себя. Конечно у них должна быть мотивация, а самая главная мотивация - это участие в турнирах, это победы», - отметил генеральный директор футбольного клуба «Зоркий» Алексей Алексеев.

Чемпионов футбольной школьной лиги «На взлет» наградили в гимназии № 4 в Красногорске. Команде вручили главный приз - кубок «Зоркого».

Следующий турнир школьной футбольной лиги «На взлет» пройдет в конце ноября. Матчи будут проходить в школьных спортивных залах.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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