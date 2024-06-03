Победителей регаты имени Игоря Ченцова наградили в Подмосковье

Подмосковный стройнадзор проверил строительство жилого комплекса «Мишино» в Химках. Его возводят в деревне Вашутино.

Как рассказали в ведомстве, готовность двух пятиэтажных домов второго этапа строительства ЖК достигла 30% и 50%. Всего там возведут шесть зданий.

«В процессе возведения двух домов выкопан котлован, выполнены фундамент и несущие монолитные конструкции. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен колонн на второй секции дома № 5 и гидроизоляционные работы стен подвала дома № 6», - добавили в стройнадзоре.

Многоквартирные дома второго этапа ЖК «Мишино» выполнят в едином архитектурном стиле. Фасады оформят кирпичом натуральных оттенков для слияния с природным ландшафтом. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

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