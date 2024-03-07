Победителей профессиональных конкурсов наградили в колледже «Подмосковье»

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Лобня поучаствовали в областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле», который проходил в Клину. Вокалистки представили на суд жюри четыре номера.

Дамы, вышедшие на пенсию, с удовольствием занимаются в вокальной студии под руководством педагога и музыканта Ларисы Абабковой. По ее словам, творческий коллектив собрался полтора года назад, и практически сразу они начали участвовать в различных конкурсах.

«Помимо концертных номеров, нам еще давали задания, и надо было выполнять эти задания. Мы со всем справились. Реакция зрителя на наше выступление была просто потрясающая. Даже наши конкуренты за нас болели», - рассказала Абабкова.

Ансамбль из Лобни «Неужели это мы» занял третье место в музыкальных соревнованиях.

В студии занимаются десять человек. Они поют песни советского периода, а некоторые композиции исполняются в современной аранжировке.

Напомним, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».