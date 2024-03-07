07 марта 2024, 13:58

Победителей профессиональных конкурсов наградили в колледже «Подмосковье»

Министерство образования МО
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Конкурсы профессионального мастерства «Педагог года» и «Мастер года» завершились в колледже «Подмосковье». В финале приняли участие 16 преподавателей, а также мастеров производственного обучения.

В пресс-службе министерства образования Подмосковья рассказали, что победителем конкурса «Педагог года» стала преподаватель истории Алена Рябинина, а победитель «Мастера года» - преподаватель специальных дисциплин Евгения Ульянова.

Вторые места заняли преподаватель информатики Ольга Красноносова и преподаватель специальных дисциплин Елена Белоусова.

Третье место присудили преподавателю русского языка и литературы Оксане Шаталовой и мастеру производственного обучения Ивану Лошкареву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы Образование
07 марта 2024, 14:06
Поликлинику в деревне Мисайлово Ленинского округа построят к декабрю
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Строительство новой поликлиники в деревне Мисайлово Ленинского городского округа завершилось на 65%. Открытие медицинского учреждения запланировано на декабрь 2024 года.

Поликлиника площадью семь с половиной тысяч квадратных метров сможет принять тысячу взрослых и маленьких пациентов.

В здании уже закончили монтаж внутренних инженерных систем и вентиляции, установили водомерный узел и приступили к отделочным работам.

Как рассказал заместитель директора по строительству компании «Самолет» Николай Гаврилов, работы идут по графику.

«Готовность объекта составляет 65%. Ориентировочные сроки завершения работ - декабрь этого года», - пояснил Гаврилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Строительство Поликлиники Ленинский округ
07 марта 2024, 13:56
Штрафы за парковку возле контейнерных площадок превысили миллион рублей в Подмосковье зимой
ГУСТ МО
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Жителей Московской области просят не парковать автомобили возле контейнерных площадок. Спецтехника не может подъехать к мусорным бакам и вывезти отходы. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

«Этой зимой к административной ответственности привлекли 169 автомобилистов, оставивших машины возле площадок для сбора мусора. Им придется пополнить бюджет на миллион 31 тысячу рублей», - прокомментировала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего нарушений зафиксировали в Ленинском округе и Видном. В ГУСТ уточнили, что в феврале муниципалитеты Подмосковья разработали проекты организации дорожного движения, утвержденные ГИБДД и специальной комиссией. Водителям следует опираться на них, выбирая места парковки. С правилами можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
07 марта 2024, 13:49
Ансамбль из Лобни занял третье место в вокальном конкурсе проекта «Активное долголетие»
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Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Лобня поучаствовали в областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле», который проходил в Клину. Вокалистки представили на суд жюри четыре номера.

Дамы, вышедшие на пенсию, с удовольствием занимаются в вокальной студии под руководством педагога и музыканта Ларисы Абабковой. По ее словам, творческий коллектив собрался полтора года назад, и практически сразу они начали участвовать в различных конкурсах.

«Помимо концертных номеров, нам еще давали задания, и надо было выполнять эти задания. Мы со всем справились. Реакция зрителя на наше выступление была просто потрясающая. Даже наши конкуренты за нас болели», - рассказала Абабкова.

Ансамбль из Лобни «Неужели это мы» занял третье место в музыкальных соревнованиях.

В студии занимаются десять человек. Они поют песни советского периода, а некоторые композиции исполняются в современной аранжировке.

Напомним, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Лобня Пенсионеры конкурсы
07 марта 2024, 13:48
Более 95% дольщиков ЖК «Большое Путилково» получили ключи от квартир
ГК Самолет
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Заселение пяти домов завершается в жилом комплексе «Большое Путилково» от группы «Самолет». Ключи от своих квартир получили уже 96% собственников.

В жилом комплексе уже построены и работают три детских сада и первая в России умна» школа, рассчитанная на 1250 учеников. В ЖК строится многоуровневый паркинг, а скоро откроется современный коворкинг с террасой.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что все квартиры новоселы получили с готовой отделкой и сантехникой.

Первые этажи новых корпусов заняли помещения кафе, магазины, аптеки и другие коммерческие помещения. В тихих и закрытых для проезда дворах оборудовали места для отдыха, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость

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