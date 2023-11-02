Победителей полуфинала бизнес-конкурса «Нежный грант» определили в Бронницах

Исключительный случай для межрегионального конкурса «Нежный грант» произошел в полуфинале: выбрали трех победительниц из Бронниц, Люберец и Калуги. Однако по регламенту должно быть две.

«По результатам, по количеству баллов и по решению жюри, которое мы не оспариваем, а только радуемся этому, - у нас три победительницы», - отметила лидер союза «Содействие женскому предпринимательству» Юлия Кирьянова.

Подобные полуфиналы на протяжении всего года проходят на семи конкурсных площадках. В них принимает участие более 70 женщин-предпринимателей из восьми городских округов Московской области, Москвы, Тверской и Калужской областей.

«Эта площадка уникальна тем, что объединяет несколько муниципальных образований в своем полуфинале и, конечно, в дружеской, яркой, теплой обстановке. Несмотря на то, что здесь есть представительницы, можно сказать, одинаковых бизнес-направлений, все находятся в партнерстве и гармонии», - рассказала руководитель сообщества «Нежный бизнес», президент союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

Победительницы полуфиналов выступят на главном финале в Москве. Он пройдет 16 ноября. Там определят тех, кто получит три премии по 100 000 рублей на развитие своего дела.

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