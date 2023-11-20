20 ноября 2023, 13:40

Победителей подмосковного проекта «Театральный поединок» назовут 25 ноября

Министерство культуры и туризма Моковской области
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Финал молодежного проекта «Театральный поединок» состоится на сцене Московского Губернского театра 25 ноября. За победу поборются три команды из Подмосковья.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в финал проекта вышли три команды. Это Детский театр-студия «Колесо» при Дмитровском драмтеатре, Детская театральная школа «Семь Я» (Долгопрудный) и Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» (Химки). Им предстоит последняя в этом сезоне игра, после чего жюри подведет итоги фестиваля.

Финал будет насыщен событиями. Для участников проекта проведут оригинальные мастер-классы в сферах театрального и циркового искусства. Для художественных руководителей и педагогов пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области педагогики, режиссуры и театрального менеджмента.

Арбитрами финальных встреч станут авторитетные деятели российского театрального искусства. Среди почетных гостей будут педагоги профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Театры
20 ноября 2023, 14:56
Торжественное мероприятие ко Дню ветеранов войск правопорядка состоялось в Реутове
Росгвардия. Московская область
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов войск правопорядка, состоялось в подмосковном Реутове. Участники возложили цветы к мемориалу Славы и выразили признательность ветеранам за их службу.

Мероприятие стартовало в Реутове на аллее у городского мемориала Славы. Вместе с действующими сотрудниками, ветеранский актив, возглавляемый председателем ветеранской организации войск правопорядка Подмосковья полковником милиции в отставке Иваном Панковым, почтил память погибших коллег минутой молчания. Кроме того, они возложили цветы к мемориальной плите с именами братьев Фоминых, которые погибли при исполнении служебного долга.

Говоря о ветеранах, полковник милиции в отставке Иван Панков подчеркнул, что их история и подвиги должны оставаться в памяти потомков. В своей речи он также выразил признательность ветеранам за службу и верность делу.

Открывая торжественную часть мероприятия, генерал-майор полиции Василий Сонин обратился к ветеранам, отметив их мужество и преданность. Он поблагодарил ветеранов за ценный опыт и знания, которыми они делятся с нынешним поколением сотрудников, а также выразил признательность за вклад в безопасность и процветание страны.

Также поздравления в адрес присутствующих высказал председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковник милиции в отставке Иван Панков. Он отметил важность наставничества и подчеркнул значимость работы ветеранской организации.

В заключение мероприятия состоялось награждение почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

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Ветераны Реутов
20 ноября 2023, 14:41
Свыше 10 тысяч праздничных программ проведут в Подмосковье зимой
Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Около 10 тысяч мероприятий пройдут в Подмосковье зимой. Праздничные программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры — спектакли, ледовые представления, концерты и другие активности проведут во всех округах региона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Минкультуры Василий Кузнецов.

По словам Кузнецова, в создании праздничного настроения задействуют все общественные пространства области. Так, этой зимой жителей и гостей Подмосковья ждут 39 ледовых спектаклей, часть из которых впервые пройдет в Талдоме, Луховицах и Звездном Городке.

В парках традиционно проведут ярмарки и откроют резиденции деда Мороза, где все желающие смогут отправить письмо в Великий Устюг. Свои программы подготовят и театры - всего с 25 декабря по 8 января в Подмосковье состоится 800 спектаклей. Еще свыше 3,7 тысячи мероприятий пройдут в домах культуры.

Общественные пространства вновь украсят яркой иллюминацией и праздничными украшениями, а в оформление елок предложили добавить часть культурного кода территории - элементы, напоминающие о выдающихся людях, которые работали и творили в округе.

«На примере Клина мы предлагаем добавить элементы великих людей, которые проживали и творили на территории - художники, инженеры, скульпторы. Каждый муниципалитет может добавить в свою елку те традиции, которые были у них на территории», - отметил министр.

Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 18 горнолыжных клубов, а также места для рыбалки, катания на снегоходах, коньках и многое другое. По словам министра, все смогут найти занятие по душе.

Кроме того, зимой в Подмосковье будут работать несколько крупных выставок. Одна из них будет посвящена творчеству Исаака Левитана - его работы представят в Звенигороде. Картины Константина и Владимира Маковских можно будет увидеть в Серпухове, а музей «Новый Иерусалим» представит проект «Формула Руси» с работами Петрова-Водкина, Гончаровой, Билибина и других художников. Там же в феврале откроют экспозицию, посвященную 180-летию Ильи Репина.

Ранее Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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Около 10 тысяч мероприятий пройдут в Подмосковье зимой. Праздничные программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры - спектакли, ледовые представления, концерты и другие активности проведут во всех округах региона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Минкультуры Василий Кузнецов.

Праздники Выставки Музеи Театры Новый год
20 ноября 2023, 14:33
Парки Подмосковья приняли более 950 тысяч человек за неделю
Министерство благоустройство Московской области
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Подмосковные парки приняли 951 тысячу гостей за неделю. В министерстве благоустройства региона назвали самые востребованные локации этих дней.

«Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парки. Большим спросом пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и кафе», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Посещаемость парков за неделю с 13 по 19 ноября повысилась на 101 тысячу человек по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Самым активным днем стала суббота, 18 ноября. В этот выходной провести время на свежем воздухе решили 166 тысяч жителей региона.

На этой неделе самым посещаемым стал парк Толстого в Химках. В пятерку самых востребованных вошли также парк «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, Фабричный парк в Истре и Центральный парк в Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Парки
20 ноября 2023, 14:27
Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проинспектировал исправительный центр в Истре
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проинспектировал исправительный центр, расположенный в Истре. Он ознакомился с условиями проживания заключенных и их работой.

Заместитель прокурора Московской области, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Олег Черсков совместно с помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Александром Лысовым и заместителем начальника УФСИН России по Московской области Лидией Скворцовой посетили исправительный центр № 3 при ФКУ ИК-5, расположенный в городском округе Истра.

Участок № 3 при исправительной колонии № 5 был открыт год назад. Учреждение специализируется на производстве мебели для дома, дачи и сада. Оно рассчитано на 65 человек.

Осужденные, не лишенные свободы, заняты в автомастерской и лакокрасочном цехе. Они изготавливают различные изделия из металла и дерева. При трудоустройстве осужденных руководство УФИЦ в сотрудничестве с администрацией фабрики учитывает их прошлый опыт работы, специальность и желание обучаться новым профессиям. Осужденные получают приличную заработную плату, из которой производятся удержания в доход государства по решению суда.

Участники поездки ознакомились с условиями пребывания в УФИЦ. Центр представляет собой двухэтажное общежитие, в котором находятся двух- и четырехместные комнаты, помещения для приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, комната для воспитательной работы, дежурная часть, а также кабинеты для сотрудников.

Кроме того, во время визита обсуждались подробности реализации исполнения наказания в виде принудительных работ. Отмечается, что эта мера является важной частью процесса ресоциализации и социальной адаптации осужденных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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Истра

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