Победителей патриотического конкурса среди студентов наградили в Подмосковье

Студенты Балашихинского, Реутовского и Богородского структурных подразделений колледжа «Энергия» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и приз зрительских симпатий получил Дмитрий Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства. Они оценивали выступления участников по пятибалльной шкале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там же можно больше узнать про «Дом Сурановых» и о доступных экскурсиях по Коломне.

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