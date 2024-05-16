Победителей олимпиады школьников поздравили в Воскресенске

Всего учащиеся из Воскресенска завоевали восемь дипломов призеров, а один учащийся стал победителем. Это самый высокий показатель за все годы в заключительном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам.

Особо отметили Глеба Сытенкова, который стал призером по истории и искусству, а также победителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» Евгению Чуланову. Оба являются учащимися лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Также, Ольга Рожкова и Маргарита Пылаева стали призерами по английскому языку, Михаил Кондратьев - по технологии, Виктория Сокол - по обществознанию, а Мария Комарова и Ксения Цыпурина - по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Алексей Малкин поблагодарил ребят за высокие достижения и пожелал дальнейших успехов и личных побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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