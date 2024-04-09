Победителей олимпиады по военной истории среди курсантов назовут в Балашихе 12 апреля

«Западные электрические сети» завершили строительно-монтажные работы для подключения к сетям новой школы в Горках-2. Также энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию.

Рабочие положили кабельные линии 10 и 0,4 киловольт общей протяженностью 656 метров. Энергетики отмечают, что почти половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения. Источники электроснабжения новой школы - подстанции «Усово» и «Дарьино».

Школа обеспечена электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае нарушений на одной линии питания, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Новое учебное заведение на 550 мест возводится в рамках нацпроекта «Образование». Его площадь составит больше 5800 квадратных метров. Стоит отметить, что в здании предусмотрены все необходимые кабинеты и помещения для организации учебного процесса и комфортного пребывания детей.

Рядом со школой разместят спортивные и игровые площадки, места для отдыха, а также учебно-опытную зону. Новая школа в поселке Горки-2 откроет свои двери для учащихся уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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