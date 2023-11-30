Победителей областного этапа конкурса социальных предпринимателей назвали в Подмосковье

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства, а также на поддержку идей НКО и представителей бизнеса.

Жюри оценивали проекты в шести номинациях: «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект в сфере социального обслуживания», «Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей», «Лучший проект в культурно-просветительской сфере», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» и «Лучший проект в сфере социального туризма».

Теперь победители представят Московскую область на межрегиональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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