Победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года» наградили в Химках

Региональный этап подготовки специалистов, которые будут проводить ЕГЭ в 2024 году, начался в школе № 32 в Мытищах. Обучение проходят техники, ответственные за обеспечение работы системы видеонаблюдения на экзаменах.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что видеонаблюдение является обязательным условием для проведения экзаменов. Специалисты, ответственные за работу систем, прошли обучение и ознакомились с нормативными документами. Вместе с экспертами они проанализировали проблемы прошлого года и получили консультации по техническим особенностям ЕГЭ-2024.

За ходом проведения экзаменов будут наблюдать федеральные и региональные эксперты. В случае нарушения пункт проведения должен будет оперативно отработать полученное замечание. На обучении проработали эту процедуру.

9 апреля обучение пройдут члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, 10 апреля - руководители ППЭ.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

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