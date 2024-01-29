Победителей международного конкурса чтецов наградили в Чехове

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«Отрадно, что проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше», - отметил председатель жюри Юрий Голышев.

На конкурсе выступили 35 молодых артистов и студентов ведущих театральных вузов России и Республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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