Победителей марафона «Николов Перевоз ВЕЛО1» наградили в Подмосковье

Всего 330 опытных лыжников приняли участие в марафоне, который проходил на дистанции в 56 километров от Яхромы до Дубны. Одним из новичков в гонке был Ермил Вокуев, но это не помешало ему значительно опередить своих соперников и финишировать с большим отрывом.

«Трасса - отличная. С погодой тоже повезло», - поделился Ермил Вокуев своими впечатлениями.

Во время гонки он настойчиво преследовал Алексея Шемякина, который опережал всех. К концу забега Ермил Вокуев тактически переиграл своего соперника и смог выйти вперед. Борьба за третье место разгорелась между Максимом Черезовым и Дмитрием Кондрашовым, но быстрее к финишной черте пришел Черезов.

«Я в прошлом году также участвовал в гонке из Дмитрова в Дубну. И тогда тоже был третьим. Учитывая, что марафон бежали более 300 спортсменов, попасть в тройку лучших - это для меня победа», - поделился своей радостью Максим Черезов.

Победителей марафона наградили медалями и денежными призами от организаторов. Кроме того, спортсмен, который пришел последним, получил утешительный приз от спонсора марафона.

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