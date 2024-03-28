Победителей конкурсов педагогического мастерства наградили в Лобне

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Заместитель главы Лобни Ирина Салыгина подчеркнула важность профессии педагога и роль конкурсов в профессиональном росте специалистов.

«Профессия педагога очень значима, так как именно на наших с вами плечах лежит будущее нашей страны. Каждый конкурс, на который выходит педагог, становится для него очередной точкой профессионального роста», - сказала Ирина Салыгина.

Участников конкурсов наградили дипломами лауреатов, а победителям вручили сертификаты на денежное вознаграждение от управления образования города.

Победителем муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2024» стала учитель начальных классов СОШ № 2 Елена Цыганова. Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям-2024» выиграл педагог-хореограф СОШ № 2 Леонид Панов.

Победители представят Лобню на региональном уровне. Областной этап конкурса «Сердце отдалю детям» пройдет уже в апреле этого года, а «Педагогический дебют-2024» - в сентябре.