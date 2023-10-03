Победителей конкурса «Юный архивист» наградили в Лобне

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Диплом II степени получила третьеклассница Елизавета Распутько с работой об истории своей семьи. Также девочка вместе со своими одноклассниками Егором Королевым и Денисом Палагиным получила диплом III степени за групповую работу об озере Киово.

«Школьники под руководством педагога Ларисы Мячиной с юных лет учатся обращать внимание на историю и проблемы нашего города. Поэтому и получают такие хорошие результаты», - отметила начальник архивного сектора администрации Лобни Надежда Бугакова.

Напомним, новый Московский областной конкурс научно-исследовательских работ «Юный архивист» уже стартовал. Принять участие в нем может каждый школьник. Подробности можно узнать в городском архиве Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал запустить отопление в социальных учреждениях региона.

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