18 мая 2024, 17:37

Победителей конкурса «Семья Года» наградили в Подмосковье

Пресс-служба Министерства социального развития МО
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Победителей регионального этапа конкурса «Семья Года» наградили в Подмосковье. Более 300 жителей из 33 округов региона отправились на выходные в детский лагерь «Литвиново».

«Сегодня в нашем детском лагере „Литвиново“ мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса „Семья Года“», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Для участников семейного заезда организовали мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничную ярмарку.

Семья Дубровиных получила Орден Материнской славы, а еще шесть семей - благодарственные письма от Минсоцразвития Подмосковья.

Вечером гостей ждет музыкальный концерт.

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Семья Концерты конкурсы
18 мая 2024, 17:21
Школьникам провели экскурсию по макаронному заводу в Серпухове
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Подмосковные школьники посетили завод по производству макарон в Серпухове. Организовало увлекательную экскурсию руководство компании «Маревен Фуд Сэнтрал».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ученики школы № 19 из Серпухова и школы-клуба «Династия» из Истры увидели, как производят макаронные изделия, лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления.

После экскурсии ребята получили подарочные наборы с продукцией фирмы. Экскурсия прошла в рамках акции «День добрых дел».

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Экскурсии Серпухов Школьники
18 мая 2024, 15:35
Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялась экологическая акция «Лес будущего». Главной площадкой стали улицы Калинина и Чапаева в Старых Химках, где вместе с местными жителями липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Общее количество зеленых насаждений по всему городу достигло более 1500 деревьев и 4500 кустарников, распределенных по более чем 150 локациям.Дмитрий Волошин.

Дмитрий Волошин сообщил, что общими усилиями посадили около сорока лип и каштанов прямо в центре Старых Химок, который является одной из самых любимых зон для прогулок среди жителей.

Особым местом для посадки выбрали аллею возле городского ЗАГСа, где в статусе новоиспеченной семьи первое дерево посадили Илья и Надежда Фроловы.

В акции также участвовали депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, активисты партии «Единая Россия» и волонтеры.

«Уже десять лет я принимаю участие в разных экологических акциях и считаю это важным, потому что это наше общее будущее», - поделилась депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Химки Общественные акции
18 мая 2024, 15:10
«Всем удачи, победы». Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске
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В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии. Старт этим масштабным соревнованиям дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На открытие турнира также приехали министр спорта России Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

Воробьев пожелал ребятам успехов в соревнованиях и ярких побед.

«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера за строительство спортивного комплекса, в котором дети могут заниматься бесплатно, а также идейного вдохновителя турнира Романа Ротенберга.

За победу сразятся восемь команд участников не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорск, а также Школа Руслана Салея из Минска.

Игры пройдут 18 и 19 мая в формате нон-стоп марафона - за два дня юные хоккеисты сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.

«От имени министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду», - отметил Михаил Дегтярев.

В рамках «Кубка Юнисон» ребята также поучаствуют в хоккейном кибер-турнире. Команды по три игрока в каждой сыграют по три виртуальных матча. Победителя ждет ценный приз.

Роман Ротенберг в свою очередь выразил признательность министерству спорта России в лице Михаила Дегтярева и губернатору Подмосковью Андрею Воробьевы за поддержку подобных проектов.

«Мы всегда обсуждаем, как развивать хоккей вместе. И прежде всего это нужно делать за счет проведения таких турниров, чтобы наши дети понимали - они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске. И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и Канаду, и любую другую страну мира», - подчеркнул Ротенберг.

Также участники хоккейного турнира в перерывах между играми могут попробовать себя в роли комментаторов спортивных матчей, корреспондентов или приглашенных экспертов трансляций, пройдя развивающий интеркатив, который организовал «Город профессий».

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Красногорск Дети Хоккей Андрей Воробьев
18 мая 2024, 14:05
День скандинавской ходьбы провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» и спортивного клуба «Виктория» городского округа Химки отметили День скандинавской ходьбы. Для всех желающих провели открытую тренировку в парках Подрезково и Толстого.

Группу скандинавской ходьбы создали в клубе «Активное долголетие» в 2013 году. Более 500 жителей Химок освоили технику кардио-ходьбы и нашли новых друзей. Тренировки проходят регулярно несколько раз в неделю, и участники подходят к ним ответственно. По завершении мероприятия каждого участника наградили памятными медалями.

Тренер спортивного клуба «Виктория» городского округа Химки Геннадий Самойлов отметил, что каждую тренировку начинают с общей разминки, улучшая подвижность всего тела. Только после этого участники берут палочки и тренируют ходьбу так, чтобы координация движений рук и ног была синхронной.

Отметим, что присоединиться к проекту можно несколькими способами: зарегистрировавшись на портале «Активное долголетие» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также посетив клуб на улице Кирова, 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия бассейна в Селятине после ремонта.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие

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