Победителей конкурса предпринимательских проектов среди школьников объявили в Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, соревнование состояло из трех этапов, на которых школьники представили 201 проект. В финал вышли 34 работы. Победили талантливые ребята из Реутова, Раменского, Коломны, Балашихи, Серпухова, Мытищ, Щелково и Зарайска.

Старшеклассники представили свои проекты в десяти номинациях - социальные, производственные, цифровые, досуговые, туристические, экологические и другие.

Судило будущих предпринимателей строгое жюри, в состав которого вошли эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС и учителя подмосковных школ.

Конкурс организовали в рамках регионального проекта» Предпринимательские классы».

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