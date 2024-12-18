Победителей конкурса по робототехнике наградили в Люберцах

На отборочный этап конкурса поступило более 200 заявок из 30 муниципалитетов Подмосковья. В финале участники представили более 50 инновационных проектов, из которых жюри выбрали 15 победителей в различных номинациях и возрастных категориях.

Директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев рассказал, что в финале участвовали 66 школьников, которые представили практико-ориентированные разработки, направленные на улучшение качества жизни. Среди проектов были модели умных домов, системы безопасности, роботы-помощники, игрушки и решения для благоустройства территорий.

В числе победителей оказался 11-летний Александр Татаринцев из Богородского городского округа. Его проект автоматизированного инкубатора для куриных яиц, управляемого через смартфон, произвел впечатление на экспертов.

Александр объяснил, что с помощью упрощенного языка программирования C++ он автоматизировал процессы циркуляции воздуха, обогрева, увлажнения и перемещения яиц. По его словам, систему можно контролировать со смартфона, в отличие от других аналогичных инкубаторов.

Помимо презентаций проектов, для участников финала организовали мастер-классы, где школьники создавали деревянные ночники с подсветкой и программировали теплицы для выращивания различных культур.