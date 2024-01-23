Победителей конкурса «Педагогический дебют» наградили в Подмосковье

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Более 50 молодых педагогов на протяжении трех дней проходили конкурсные испытания. Дипломы победителям вручил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

По итогу конкурса в число лучших вошли: Никита Иванов из Клина, Надежда Калиниченко из Шаховской, Ксения Капустина из Электрогорска, Ксения Крупинова из Орехово-Зуева и Карина Лопатина из Павловского Посада.

Напомним, конкурс молодых педагогов проводят в Подмосковье с 2015 года. За это время победителями стали более 400 учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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