Победителей конкурса «Народный доктор» назвали в Подмосковье

«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тысяч медицинских специалистов», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В этом году победителями стали врач-психиатр Рузской больницы № 5 Ольга Сиволдаева и анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Они получат денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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