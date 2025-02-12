Победителей конкурса на знание истории округа наградили в Лобне

Участники состязаний проходили викторины на знание истории Лобни, снимали видеоролики о школе и любимых местах в городе, а также готовили и защищали социальные проекты. Они касались в том числе развития городской инфраструктуры.

«Мы тоже очень много думаем в части того, как продвигаться в тех или иных проектах. И частично те проекты, которые были предложены вами, они дополняют уже ранее возникшие мысли администрации. Значит, вы к нам присоединяетесь, и мы теперь это делаем вместе», - прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Конкурс «Лобня глазами молодых» уже проводят в 10-й раз. И те, кто когда-то участвовал в первых интеллектуальных состязаниях, теперь входят в жюри и оценивают выступления школьников.

«Я вспоминаю, как они проводились впервые, мы тогда участвовали от команды шестой школы, когда я был еще учеником. Все совсем по-другому: другие проекты, другие смыслы совершенно сейчас ребята вкладывают, это здорово, что проект не стоит на месте, что он развивается. Каждый раз какие-то новые стадии, новые этапы организаторы придумывают. И именно, наверное, поэтому ребятам до сих пор интересно в нем участвовать», - сказал муниципальный депутат Алексей Кожухалов.

Победителем конкурса по итогам трех туров стала команда «Гвардейская машина». Молодогвардейцы представили профориентационный проект, который жюри отметили денежным вознаграждением.

Также приз зрительских симпатий достался команде «Авиатика», которая предложила развивать туристическую инфраструктуру.