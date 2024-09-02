Победителей конкурса «Мы Мытищи» наградили в парке Мира

Участие в конкурсе со своими проектами могли принять все жители Мытищ. Представлены были работы в четырех номинациях: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, волонтерство и благотворительность, творчество и духовное наследие, прорыв года. 42 заявки было подано на конкурс, но отбор прошли 19 из них. Победителям достались сертификаты и денежные премии.

«Сегодня в зрительном зале присутствуют представители самого разного возраста и, наверное, каждый в душе чувствует себя молодым. Человек молод, пока себя реализует, ставит цели, мечтает, творит. Сегодня выиграет не кто-то один - выиграет весь наш городской округ, потому что изначально конкурс создавался для того, чтобы вы могли воплощать в жизнь свои проекты», - обратилась к конкурсантам глава городского округа Мытищи, Юлия Купецкая.

Победителями в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание» стали: Полина Щербакова с героической трагедией «Нина, Живи!» и Екатерина Королева, завоевав первый кубок Юнармии по скалолазанию. Проекты Анастасии Люкшиной «Парламент Добрых Дел» и «Школа гражданской защиты» Ильи Осипова заняли первое место в номинации «Волонтерство и благотворительность». Лучшими в номинации «Творчество и духовное наследие» стали Полина Грачева с конкурсом «dance&sing» и Иван Викторов, с книгой «История поселка Дружба». «Прорывом года» стал проект «Герои. Истории, которых нет в книгах» Артема Фолина и Александр Калинкин с турнир по киберспорту «Перерождение».

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