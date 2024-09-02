02 сентября 2024, 19:00

Победителей конкурса «Мы Мытищи» наградили в парке Мира

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Итоги конкурса главы городского округа «Мы Мытищи» провели в парке Мира. Победителей определили в четырех номинациях.

Участие в конкурсе со своими проектами могли принять все жители Мытищ. Представлены были работы в четырех номинациях: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, волонтерство и благотворительность, творчество и духовное наследие, прорыв года. 42 заявки было подано на конкурс, но отбор прошли 19 из них. Победителям достались сертификаты и денежные премии.

«Сегодня в зрительном зале присутствуют представители самого разного возраста и, наверное, каждый в душе чувствует себя молодым. Человек молод, пока себя реализует, ставит цели, мечтает, творит. Сегодня выиграет не кто-то один - выиграет весь наш городской округ, потому что изначально конкурс создавался для того, чтобы вы могли воплощать в жизнь свои проекты», - обратилась к конкурсантам глава городского округа Мытищи, Юлия Купецкая.

Победителями в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание» стали: Полина Щербакова с героической трагедией «Нина, Живи!» и Екатерина Королева, завоевав первый кубок Юнармии по скалолазанию. Проекты Анастасии Люкшиной «Парламент Добрых Дел» и «Школа гражданской защиты» Ильи Осипова заняли первое место в номинации «Волонтерство и благотворительность». Лучшими в номинации «Творчество и духовное наследие» стали Полина Грачева с конкурсом «dance&sing» и Иван Викторов, с книгой «История поселка Дружба». «Прорывом года» стал проект «Герои. Истории, которых нет в книгах» Артема Фолина и Александр Калинкин с турнир по киберспорту «Перерождение».

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Генпрокуратура РФ Мытищи конкурсы
02 сентября 2024, 19:17
Новые спортивные и детские площадки построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове
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Мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом создадут в ЖК «Одинбург» в Одинцове. Работы будут вестись в новых корпусах 4а и 4б семейного квартала.

Концепция благоустройства предполагает цепочку детских площадок, расположенных вдоль всей территории, разделенных по возрастным группам. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами. Любителям активного отдыха и спорта построят воркаут-зону с современными тренажерами. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение обеспечат безопасность детей.

Стоит отметить, что в проекте уделено внимание архитектурным деталям, делающим пространство не только функциональным, но и эстетичным. Центральным элементом станет пергола с навесами, которая создаст тень летом и защитит от непогоды, а также станет местом для общения родителей.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен рядом с рекой Саменки, Подушкинским и Дубковским лесопарками. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад.

Сейчас также ведется строительство новых секций и школы на 825 мест.

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Одинцово Благоустройство Строительство
02 сентября 2024, 19:16
Школа «Флагман» отметила юбилей на торжественной линейке ко Дню знаний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школа «Флагман» в Химках отметила десятилетнюю годовщину со дня открытия. Учеников и педагогов учреждения с юбилеем и с началом нового учебного года на торжественной линейке поздравил глава округа Дмитрий Волошин.

Всего в школе учатся около 900 детей. Им предлагают на выбор одно из профильных направлений: гуманитарное или инженерное. Новый учебный год для «Флагмана» уникален тем, что учреждение впервые выпустит одиннадцатиклассников.

«Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После торжественной линейки со школьниками провели классный час «Разговоры о важном». Темой для обсуждения стали идеи патриотизма, сохранения исторической памяти и любовь к Родине.

Напомним, что ранее флагман областного образования - Гимназию имени Примакова - посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Химки Школьники
02 сентября 2024, 19:16
Новые спортивные секции открыли в клубе «Активное долголетие» в Одинцове
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Новые занятия для старшего поколения стартовали в «Клубе активного долголетия» в Звенигороде. Здесь открылись новые секции, в частности по тяжелой атлетике и аэробике.

Теперь участники могут бесплатно заниматься тяжелой атлетикой под руководством известного советского и российского спортсмена Льва Шпринца, который проводит тренировки на стадионе «Спартак» два раза в неделю. Лев Шпринц был одним из пионеров пауэрлифтинга в СССР и сыграл важную роль в создании первой независимой федерации пауэрлифтинга в России. Этот силовой вид спорта был очень популярен в советское время.

Стоит отметить, что на спортивной площадке рядом с клубом в квартале Маяковского стартовали занятия аэробикой. Возобновят работу по расписанию и кружки дыхательной гимнастики, йоги, северной ходьбы, пилатеса, психологии, вокала, танцев и вязания. Первые занятия пройдут уже в этом сентябре.

Кроме того, в этом году планируют организовать творческие и музыкально-литературные встречи. Записаться на занятия можно очно в клубе «Активное долголетие».

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Одинцово Спортсмены Активное долголетие
02 сентября 2024, 19:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 2 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 2 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Калужском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Боровском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги

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