17 декабря 2024, 18:35

Победителей конкурса «Мой добрый бизнес» наградили в Подмосковье

центр «Мой бизнес» Московской области
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Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» прошла в Подмосковье. Участники из Московской области подали 30 заявок в этом году.

В ходе мероприятия ведущие объявили победителей в шести номинациях, которые получили дипломы и памятные подарки. Лауреаты будут представлять Московскую область на федеральном уровне конкурса.

Победителями регионального этапа стали: Владимир Гвоздев с проектом по социальной адаптации пенсионеров «Соединяя поколения» в номинации «Доброе содействие», Ольга Бахмутова с проектом «Женский ресурсный центр» в категории «Добрая мама», а также другие жители Московской области.

Конкурс «Мой добрый бизнес» предназначен для обнаружения лучших практик социального предпринимательства среди малых и средних предприятий и некоммерческих организаций. Он направлен на поддержку инновационных идей и развитие корпоративной социальной ответственности.

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области конкурсы
17 декабря 2024, 18:24
Праздник «Парки. Баранки» прошел в Дмитровском округе
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В парке «Сосновый бор» и парке имени Лямина состоялась областная программа «Парки. Баранки», которая подарила жителям и гостям Дмитровского округа атмосферу праздника и радости. Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

В парке «Сосновый бор» посетителей встречали вокальные ансамбли, исполняя любимые новогодние песни, которые создавали теплую и сказочную атмосферу зимнего праздника.

В Яхроме, в парке имени Лямина, для гостей выступали задорные коллективы ЦКР «Яхромский». Они подарили всем присутствующим яркий концерт с эстрадными и народными песнями, интересными викторинами и веселыми музыкальными играми.

«Программа „Парки. Баранки“ погрузила жителей и гостей округа в культурную атмосферу и подарила предновогоднее настроение! Мы продолжаем поддерживать замечательные традиции „Зимы в Подмосковье“. Впереди нас ждет еще множество увлекательных мероприятий», - отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Посетителей парков угощали ароматным горячим чаем из настоящего самовара, а также сушками и баранками, что добавило мероприятию особого уюта. Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хороводы, танцевали и делали памятные фотографии на фоне зимних декораций.

Программа «Парки. Баранки» стала прекрасным началом череды праздничных мероприятий в Дмитровском округе, зарядив всех участников позитивной энергией и новогодним настроением.

Праздники Дмитров Парки
17 декабря 2024, 17:46
Церемония принятия присяги прошла в учебном центре в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Мероприятие состоялось в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Солдат поздравил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Руководитель муниципалитета, обращаясь к молодым людям, отметил, что они перешагнули важный жизненный рубеж. «Дав присягу на верность России, вы стали ее солдатами, защитниками Отечества», - сказал Иван Курданин.

Более 400 новобранцев, которые после осеннего призыва проходят службу в учебном центре, торжественно принесли присягу. Разделить с ребятами этот торжественный момент приехали их родные и друзья из разных уголков страны.

Для гостей после завершения церемонии устроили показательные выступления служебных собак, которых обучают в центре. Четвероногие бойцы со своими наставниками показали настоящее боевое шоу.

Собаки Армия Дмитров
17 декабря 2024, 17:24
Еще одна молодая семья в Одинцове улучшила жилищные условия
Unsplash
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в состав государственной программы Московской области «Жилище», оказала значительную помощь семье Липа из Наро-Фоминского городского округа, позволив им переехать из служебной квартиры в собственное жилье. Квартира нужна была не только им — у Ярослава и Елены подрастает маленький сын Денис, которому 3,5 года.

Ранее семья жила в условиях, которые не соответствовали их потребностям, так как это была служебная квартира. Узнав о региональной мере поддержки через интернет, супруги решили подать заявку и стали участниками программы. Они выбрали новостройку в Одинцовском городском округе.

«Мы уже переехали, и больше всего нравится уют и ощущение того, что это действительно наш дом. Кроме того, район очень спокойный», - поделился своими впечатлениями Ярослав.

Согласно данным программы, за 2024 год 271 молодая семья в Подмосковье смогла стать участником данной инициативы.

Напомним, что для участия в подпрограмме требуется соответствовать нескольким критериям. Необходимо быть в возрасте до 35 лет, иметь необходимость в жилье (площадь менее 10 квадратных метров на человека), зарегистрироваться по месту жительства в Подмосковье, а также иметь достаточный доход для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму. Заявку на участие можно подать в удобном формате - онлайн, что делает процесс еще более доступным и комфортным для молодых семей.

Одинцово Семья Квартиры
17 декабря 2024, 17:20
Свыше 200 межнациональных браков заключили в Подольске с января
Отдел ЗАГС по Г.о. Подольск
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Подольский отдел ЗАГС зарегистрировал 220 межнациональных браков с января. Чаще всего жители Подмосковья заключали союз с гражданами ближнего зарубежья.

В Минсоцразвития отметили, что в этом году среди новобрачных было больше иностранных женихов, чем невест.

«При создании семьи, национальная принадлежность не играет роли, важны чисто человеческие качества. Основа прочных семейных уз - общность и схожесть интересов обеих сторон», - отметили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут зарегистрировать отношения не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Все доступные локации можно найти на тематическом свадебном портале. Там также доступны рекомендации профессионалов, тренды и идеи для организации торжества и другая полезная информация.

Семья

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