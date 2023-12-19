Победителей конкурса медработников назвали в Подмосковье

Среди победителей 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев.

«Второй год подряд мы проводим эту профессиональную премию для специалистов, и мы расширили область специализации, включив хирургов и онкологов. Победители получат денежное вознаграждение в размере от 120 до 180 тысяч рублей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего победителей, а именно 36 человек, работают на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Еще 10 победителей трудятся в Пушкинской больнице имени Розанова, по шесть победителей в Ногинской и Истринской больницах.

Специалисты прошли компьютерное тестирование и практические задания. Итоги подвела экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, представители научного сообщества и врачи из больниц Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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