19 декабря 2023, 11:58

Победителей конкурса медработников назвали в Подмосковье

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Премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» получат победители профессионального конкурса. Это 150 специалистов учреждений здравоохранения в Московской области.

Среди победителей 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев.

«Второй год подряд мы проводим эту профессиональную премию для специалистов, и мы расширили область специализации, включив хирургов и онкологов. Победители получат денежное вознаграждение в размере от 120 до 180 тысяч рублей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего победителей, а именно 36 человек, работают на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Еще 10 победителей трудятся в Пушкинской больнице имени Розанова, по шесть победителей в Ногинской и Истринской больницах.

Специалисты прошли компьютерное тестирование и практические задания. Итоги подвела экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, представители научного сообщества и врачи из больниц Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Здравоохранение Больницы Врачи Медицина
19 декабря 2023, 12:39
Выпившего тысячу банок энергетика мужчину спасли в больнице Балашихи
Unsplash
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Мужчина 30 лет поступил в хирургическое отделение № 2 филиала Балашихинской больницы с жалобами на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, он долгое время не мог отказаться от энергетика и за год выпил свыше тысячи банок.

Врачи провели исследования и выявили острый панкреатит с одним из его опасных осложнений - ферментативным перитонитом. В воспаленной поджелудочной железе начались необратимые процессы.

«Мы провели лапароскопию и выполнили дренирование через прокол в брюшной стенке. Откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце», - рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Павел Коваль.

Две недели врачи выводили пациента из крайне тяжелого состояния в реанимации. Проводили интенсивную терапию и обезболивание, подключали аппарат ИВЛ. Благодаря принятым мерам жизнь мужчины удалось спасти, хотя летальность таких осложнений составляет порядка 70%.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Функция поджелудочной железы восстановится частично, поэтому ему показана замещающая терапия и диеты.

Врачи предупреждают, что энергетические напитки нельзя употреблять на постоянной основе. Вещества, входящие в их состав, обладают токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Больницы Врачи Балашиха
19 декабря 2023, 12:27
Инспекторы эконадзора установят причину изменения русла реки Камшиловки в Щелкове
Фото Минэкологии МО.
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Житель Щелкова обратился в Минэкологии Московской области с просьбой установить причину изменения русла реки Камшиловки на территории СНТ Назимиха-Парк 3. Инспекторы эконадзора уже провели надзорные мероприятия и подтвердили нарушения Водного кодекса России.

«Несмотря на глубокий снежный покров, усматриваются следы проведения незаконных земляных работ, в результате чего изменено русло Камшиловки», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, помимо данного нарушения, есть признаки формирования земельных участков в водоохранной зоне реки, что также противоречит Водному кодексу. Материалы исследований направили в природоохранную прокуратуру Московской области для проверки законности проведенных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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Щелково Экология
19 декабря 2023, 12:04
Компания из Дмитрова наладит производство электромобилей гольф-класса в Египте
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Компания «Конкордия» из Дмитрова заключила договор о сотрудничестве с крупным египетским девелопером GV investment. Предприятия наладят производство электромобилей гольф-класса в пригороде Каира.

Машина разгоняется до 25 километров в час, а запас хода составляет от 50 до 100 километров в зависимости от времени года.

Напомним, этим летом премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили 10 ученых, которые смогли коммерциализировать свои разработки.

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Первые электрокары появятся в Египте уже в июне. Собирать машины на начальном этапе будут из российских комплектующих.

Предприятие «Конкордия-Египет» будет выпускать маломощные машины на платформах «Урбис» и «Апис». Сначала будут собирать по 700 электрокаров в год, а через четыре года производство нарастят до пяти тысяч штук. Также будут производить уличную мебель с солнечными панелями.

Гольфкар «Конкордия Урбис» выпускается на российском шасси с кузовом из стеклопластика. У машины 14-дюймовые колесные диски, бортовой компьютер с тачскрином, есть USB-порт и двухточечные ремни безопасности. Также можно добавить тент, «теплый» пакет и аудиосистему, диодную подсветку, парктроник и лифт подвески.

Египет Дмитров Электромобили
19 декабря 2023, 11:55
Новогодние программы начнутся в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 22 декабря
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»
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Интерактивные новогодние программы стартуют в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 22 декабря. Для гостей подготовят игры, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения.

В «Усадьбе Лопасня-Зачатьевское» организуют новогоднюю программу «Елка в дворянской усадьбе». Посетить мероприятие можно будет 22–24 декабря. Для гостей проведут игры 19 века, мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, а также спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Сеансы начнутся в 12:00 и 15:00.

С 26 по 29 декабря, а также с 3 по 6 января в чеховской усадьбе пройдет программа «Елка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Праздник начнется со спектакля Мелиховского театра. Затем гости изготовят волшебный талисман и встретятся с Дедом Морозом. Сеансы начнутся в 11:00 и 14:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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