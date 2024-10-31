Победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» наградили в Балашихе

Участников областного конкурса поздравил начальник управления капитального ремонта многоквартирных домов Министерства ЖКХ Московской области Александр Волков и заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин. Они наградили победителей за 2022–2023 годы, так как в это время итоги конкурса не подводились из-за пандемии.

В финал вышли жители микрорайона Железнодорожный. В номинации «Лучший тематический подъезд» по тематике «Чем знаменит городской округ» первое место досталось подъезду № 1 дома № 12 на улице Пушкина, а в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» победила парадная № 3 дома № 36 на улице Маяковского.

«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в регионе уже шесть лет и ежегодно в нем принимает участие более 200 подъездов со всего Подмосковья. Традиционно победители конкурса получают в награду путешествия по России. На этот раз они отправятся с экскурсией в Нижний Новгород.

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