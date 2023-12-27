Победителей конкурса «Лучшая организация туриндустрии» назвали в Подмосковье

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Все туристические предприятия разбили на 11 номинаций. В категории «Загородная гостиница года категории от „без звезд“ до „три звезды“ лидером признали „Каникулы в Аксаково. Санатории ФНС России“, второе место заняло ООО „Парк отель Лесной“ за гостиничный комплекс „Lesnoy парк отель“.

В номинации «Загородная гостиница года категории от „четыре звезды“ до „пять звезд“ первую строчку рейтинга присвоили ООО „УК Отель Патриот“ за Cosmos Hotels, вторую - ООО „Усадьба Тимохово - Салазкино“ за „Пальмира Гарден Отель & Спа“, а третью - АО „Санаторий Истра“ за курорт „Новая Истра“.

Лучшей «Городской гостиницей года категории от „без звезд“ до „три звезды“» стала гостиница «МГИМО отель» от МГИМО МИД РФ, от четырех до пяти звезд - гостиница «Татьяна „Provence“» от ООО «Прованс», лидером среди горнолыжных отелей признали «Шуколово отель» на горнолыжном курорте Леонида Тягачева.

Также ведомство определило победителей в номинациях «Бизнес-отель года», «Пансионат (дом отдыха) года», «Хостел года», «Кемпинг (глэмпинг) года», «Туроператор года» и «Турагент года».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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