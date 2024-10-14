14 октября 2024, 12:46

Победителей конкурса краеведов наградили в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Церемония подведения итогов окружного конкурса краеведческих работ состоялась в центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. В состязании участвовали жители муниципалитета в возрасте от 14 лет и старше.

Участники конкурса «Прогулки по Воскресенскому краю» проявили креативность. Все работы свидетельствовали об искренней любви и интересе жителей к своему краю.

Директор Воскресенской централизованной библиотечной системы Елена Барышникова и заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова поблагодарили всех, кто прислал на суд жюри свои работы. Победители получили дипломы и подарки.

Украшением мероприятия стал концерт струнного квартета «Рондо», музыка которого прекрасно дополнила теплую атмосферу в зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Воскресенск конкурсы
14 октября 2024, 13:16
Подмосковные бадминтонисты выиграли 6 медалей на чемпионате России
Национальная федерация бадминтона России
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Подмосковные спортсмены выиграли одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по бадминтону. В турнире, который прошел с 9 по 13 октября в Раменском, приняли участие 196 игроков из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, первое место занял Артур Печенкин в парном разряде в тандеме с Александром Зинченко из Москвы. Также он выиграл серебро в одиночном разряде.

Глеб Степаков и Александр Григоренко завоевали серебряные награды в мужском парном разряде.

Бронзу получили Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в парном женском разряде с московской бадминтонисткой Марией Суховой.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Награды
14 октября 2024, 13:06
Еще 130 сотрудников «Мособлэнерго» повысили квалификацию с начала года
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» провела больше двух тысяч обучающих занятий для своих сотрудников с начала года. В итоге 130 специалистов повысили свою квалификацию, а еще 360 освоили новые профессии.

Большая часть занятий прошла на базе Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго».

Новую профессию в этом году освоили 360 сотрудников, еще 130 рабочих повысили свою квалификацию.

С начала года занятия по повышению квалификации посетили 445 представителей компании. Профессиональную переподготовку по новой специальности прошли 26 работников. Более 150 специалистов «Мособлэнерго» приняли участие в семинарах и конференциях, прошли курсовое обучение.

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Спортсмены Награды
14 октября 2024, 12:47
Роман Истомин приступил к исполнению обязанностей главы городского округа Долгопрудный
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Роман Истомин приступил к исполнению полномочий главы городского округа Долгопрудный. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.

«Он работал в Люберцах, Коломне, хорошо знаком с направлением ЖКХ и хозяйством, которое очень важно администрировать на земле. Очень надеюсь, что у вас это получится», - отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Роман Истомин прошел разные направления, администрировали и управлял ими.

«Поэтому большая просьба также не выключать их из работы, что вы и делаете уже после назначения», - подытожил губернатор.

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Андрей Воробьев Долгопрудный
14 октября 2024, 12:36
Александр Туровский возглавил министерство стройкомплекса Подмосковья — Андрей Воробьев
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Александр Туровский возглавил Министерство строительного комплекса Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Ранее он год работал заместителем министра и, по словам главы региона, «прошел хорошую школу в отрасли».

«Цели и задачи вы понимаете. Важно всю большую строительную программу, включающую и капитальный ремонт, и саму стройку, эффективно сопровождать», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Это особенно важно, добавил он, в условиях дефицита трудовых ресурсов.

«Это нужно делать максимально собрано и профессионально», - добавил губернатор.

Помимо прочего, Александр Туровский имеет большой опыт службы в органах местного самоуправления.

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Андрей Воробьев

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