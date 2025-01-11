11 января 2025, 14:42

Победителей конкурса детских экопроектов наградили в Мытищах

Unsplash
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Церемония награждения победителей конкурса детских проектов «Экоподмосковье.РФ» наградили в Мытищах. Мероприятие объединило юных талантов и их наставников, а также всех неравнодушных к проблемам окружающей среды. В этом году на конкурс поступило более трех тысяч работ от участников из разных городов Подмосковья.

Ребята представили свои проекты в виде рисунков, экоплакатов, фото- и видеоматериалов, посвященных сохранению окружающей среды. Все работы отражали не только красоту природы, но и необходимость ее защищать.

«Проекты, представленные сегодня, - это не просто работы, а отражение будущего нашего региона. Они помогут сохранить природу Подмосковья, сделать его чище и красивее», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Напомним, конкурс проводят уже четыре года. За это время более 50 тысяч юных активистов приняли в нем участие. В этом году победители получили ценные призы и подарки, а также приняли участие в праздничном концерте, который стал ярким завершением мероприятия.

Природа Мытищи Минэкологии Подмосковья Экология конкурсы
11 января 2025, 14:51
Бутылочное горлышко Королева. Жители наукограда поддержали строительство нового въезда
Unsplash
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Почти месяц прошел с того момента, как журналист и житель Королева Дмитрий Маслак на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о необходимости строительства третьего въезда в наукоград для ликвидации пробок, в которых часами стоят местные. Как в городе хотят решить проблему — выяснила ведущая 360.ru Елена Кононова.

Каждый житель наукограда понимает, что ситуация с пробками так дальше оставаться не может.

«Вот возвращаешься с работы, бывает, часа в три заканчиваю. Часа в три - уже гарантированная пробка. То есть проблема стоит, желательно, чтобы ее решили», - заявил житель Данила Логинов.

Горожане верят в решение проблемы.

«Президент сказал - сделает дорогу. Но не в ущерб, конечно, „Лосиному острову“», - отметила Лидия Евсеева.

С того момента, как Маслак поднял тему строительства новой дороги, прошел почти месяц. Журналист пообщался с соседями по городу и сделал вывод: автомобилисты и пешеходы наукограда за то, чтобы построить новый въезд максимально быстро. А все возникающие вопросы решаемы - главное, чтобы жители Подмосковья были готовы к конструктивному диалогу.

Новой дороге - быть Место встречи многих жителей Королева в вечернее время - пробка на въезде в наукоград. Пропускная способность на улице Пионерской давно себя исчерпала, особенно напряженная обстановка складывается в час пик.

«Дорогу нам!» - требуют местные из своих авто.

Житель Александр рассказал, как каждый день добирается из Мытищ по 50 минут.

«Это вообще полный ужас. Сколько лет ездим, и каждый раз стоять уже невозможно», - возмутился он.

В пробках стоят не только владельцы личных авто - тяжело проехать пассажирскому транспорту и машинам экстренных служб. Но водители следят за новостями и знают: новой дороге - быть. О бутылочном горлышке на въезде в наукоград главе государства рассказал журналист Маслак. Просьбу о третьем въезде услышали, а горожане стали узнавать Дмитрия на улицах.

«Месяц практически уже прошел. Конечно, появилась городская узнаваемость, слава. Люди, конечно, узнают, в магазинах, говорят „спасибо“», - рассказал журналист.

Трассу возведут без нарушений эконорм Но есть и те, кто опасается строительства новой дороги. Согласно разработанному проекту, трасса пройдет через часть территории национального парка «Лосиный остров».

«В лесу сам езжу на велосипеде, не особенно там хочется по трассам разъезжать», - заявил житель Николай.

Дорога на территории «Лосиного острова» существовала в советское время. В правительстве Подмосковья понимают все ответственность, и единственный вариант - возвести трассу деликатно, без нарушений экологических норм. Это возможно: Минприроды России и надзорные органы уже ознакомились с проектом.

Дмитрий Маслак в свою очередь подчеркнул, что для него важно довести дело до конца.

Строительство Пробки Дороги Королев
11 января 2025, 14:41
Детский театр балета представит сказку «Девочка со спичками» в Коломне 12 января
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На сцене ДК «Тепловозостроитель» Коломенский детский театр балета «Арабеск» 12 января покажет зрителям проникновенную рождественскую сказку «Девочка со спичками». Постановка, основанная на знаменитом произведении Ганса Христиана Андерсена, обретет новую жизнь благодаря изящному мастерству юных балерин.

Хореограф спектакля Рима Логачева сумела подчеркнуть самые трогательные и нежные моменты истории, передав их через язык танца. Постановка наполнена атмосферой Рождества, его волшебством и ожиданием чуда. Несмотря на грустные нотки сюжета, сказка вдохновляет зрителей размышлять о доброте, свете и истинных ценностях.

«Ганс Христиан Андерсен - это автор, чьи произведения с детства трогают сердца. „Девочка со спичками“ - первая сказка, которую я услышала от своей бабушки. Она всегда напоминала мне о духе Рождества», - поделилась воспоминаниями Рима Витаутовна.

Музыкальное сопровождение спектакля, пропитанное рождественскими мотивами, и костюмы, созданные специально для постановки, помогут зрителям погрузиться в эпоху великого сказочника.

Начало представления в 18:00. Возрастное ограничение: 6.

Коломна Дети Спектакль Театры
11 января 2025, 14:34
Ледовое гала-шоу Ильи Авербуха пройдет в Коломне 12 января
Медиасток.рф
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Жителей и гостей Коломны приглашают на бесплатное ледовое шоу «Чемпионы», которое пройдет в парке Мира в это воскресенье, 12 января. Новогодний спектакль на искусственном льду организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автором идеи музыкальной постановки с эффектными номерами и яркими спецэффектами стал заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух. На льду выступят звезды фигурного катания, включая олимпийских чемпионов и участников проекта «Народный Ледниковый».

Вход на мероприятие свободный. Для зрителей подготовят трибуну на 600 мест и большой экран, где будет транслироваться все происходящее на льду. Безопасность обеспечат сотрудники правоохранительных органов.

Начало шоу запланировано на 19:30, а его продолжительность составит один час. Обращаем внимание, что в день проведения мероприятия массовые катания в парке Мира отменяются.

Возрастное ограничение 0.

Коломна Парки
11 января 2025, 14:22
Мотошоу коломенца Алексея Колесникова посетили 23 тысячи жителей Подмосковья
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За новогодние и рождественские праздники около 23 тысяч человек стали зрителями выступлений команды мотофристайла FMX13 под руководством Алексея Колесникова, уроженца Коломны. Шоу в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» прошло в восьми муниципалитетах Подмосковья.

Алексей Колесников считается пионером фристайл-мотокросса в России и является самым титулованным спортсменом в этом виде спорта в стране. Один из своих самых сложных трюков - сальто на багги, которое способны выполнить всего четыре человека в мире, - он впервые продемонстрировал именно в родной Коломне.

В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что во время программы зрители наслаждались не только экстремальными трюками на специально подготовленных мотоциклах и впечатляющим сальто на багги, но и выступлением чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Выступления команды мотофристайла FMX13 стали ярким началом спортивных мероприятий года.

Праздники Коломна Мотоциклы

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