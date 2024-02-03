Победителей конкурса «Дети против коррупции» наградили в Подмосковье

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Вице-губернатор Роман Каратаев и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев поздравили победителей и наградили детей.

Первое место занят плакат Цынкаловой Елизаветы «Где говорят деньги, там молчит совесть» из Щелковского колледжа, второе - буклет «Подмосковье против коррупции» учащейся колледжа в Кашире, а третье - плакат «Мы в силах остановить коррупцию», выполненный Агапкиной Ольгой из медицинского колледжа в Коломне.

Все студенты, не занявшие призовые места, получили сертификаты, а образовательные учреждения, активно участвовавшие в конкурсе, награждены дипломами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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