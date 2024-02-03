03 февраля 2024, 13:38

Победителей конкурса «Дети против коррупции» наградили в Подмосковье

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Дети против коррупции» состоялась в доме правительства Московской области 2 февраля. Все участники получили призы и сертификаты.

Вице-губернатор Роман Каратаев и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев поздравили победителей и наградили детей.

Первое место занят плакат Цынкаловой Елизаветы «Где говорят деньги, там молчит совесть» из Щелковского колледжа, второе - буклет «Подмосковье против коррупции» учащейся колледжа в Кашире, а третье - плакат «Мы в силах остановить коррупцию», выполненный Агапкиной Ольгой из медицинского колледжа в Коломне.

Все студенты, не занявшие призовые места, получили сертификаты, а образовательные учреждения, активно участвовавшие в конкурсе, награждены дипломами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Коррупция конкурсы
03 февраля 2024, 14:05
Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах
Телеканал «360»
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На борьбу со снежными навалами в Воскресенске вышли жители домов № 10/14 на улице Зелинского и № 16 на улице Кагана. Поддержала субботник инициативных горожан и управляющая компания.

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилец. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Субботник Воскресенск
03 февраля 2024, 13:56
Федеральная служба судебных приставов подписала с ГУРБ Подмосковья соглашение о взаимодействии
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Федеральная служба судебных приставов России и Главное управление региональной безопасности Московской области подписали соглашение об информационном взаимодействии. В его рамках предусмотрен оперативной обмен данными, а также реализация комплекса мер по предотвращению угроз.

Соблюдение судебных решений - показатель уважения к государству. Правосудие считается завершенным, только если судебное решение исполнено. ФССП России является единственным органом государственной исполнительной власти, ответственным за принудительное исполнение судебных решений.

Служба обеспечивает точное и своевременное исполнение судебных актов с целью защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В настоящее время продолжается работа по улучшению механизмов исполнительного производства. В конце 2023 года было создано специализированное территориальное подразделение межрегионального уровня, которое также действует на территории Московской области - Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов.

Одними из основных задач нового органа являются возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, исполнение судебных актов по изъятию имущества, полученного коррупционным путем, исполнение штрафов за коррупционные преступления и исполнение неимущественных документов в отношении бюджетных должников.

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Коррупция Преступления
03 февраля 2024, 13:09
Жителям Подмосковья напомнили алгоритм взаимодействия с участковыми полиции
Unsplash
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Участковый уполномоченный полиции обеспечивает безопасность и порядок на уровне района. О том, как с ним связаться, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Участковый является ключевым контактным лицом с сотрудниками правоохранительных органов для местных жителей. Вся информация об их деятельности размещена на официальном сайте МВД.

С помощью онлайн сервиса можно узнать расположение ближайших участковых пунктов полиции, контакты, график работы и фамилии участковых. Если у граждан остались вопросы, они всегда могут обратиться за дополнительной информацией в территориальное подразделение полиции городского округа, где они проживают.

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Полиция
03 февраля 2024, 12:43
Более 137 тысяч кубометров снега вывезли из Павловского Посада за 2 месяца
Алёна Притула
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Сотрудники коммунальных служб Павлово-Посадского городского округа вывезли свыше 137 тысяч кубометров снега с начала декабря 2023 года. Кроме того, в порядок привели временную платформу на станции «Вохна», теперь ее убирают своевременно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Всю неделю коммунальные службы работали над уборкой и вывозом снега в усиленном режиме. Для обеспечения расчистки городского округа трудились более 70 единиц специальной техники и 200 рабочих.

Для эффективной борьбы с непогодой сформированы дополнительные бригады. Снег убирают и вывозят с обочин дорог, дворов и тротуаров. Жителей просят своевременно отгонять автомобили, которые могут мешать уборке.

Павловский посад

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