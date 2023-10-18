Победителей конкурса бизнес-стратегий «Нежный грант» определили в Мытищах
Полуфинал конкурса «Нежный грант» прошел в Мытищинской галерее искусств. Из девяти участниц выбрали двоих победителей, который представят округ на заключительном этапе конкурса в Москве.
Конкурс организован союзом «Содействие женскому предпринимательству» совместно с общероссийским сообществом «Нежный бизнес» при поддержке правительства Московской области и администрации Мытищ. Его проводят уже третий год подряд, чтобы помогать женщинам развивать и масштабировать свое дело.
Победителей финала ждут три премии по 100 тысяч рублей и пять наград в специальных номинациях: «Лучший семейный бизнес», «Многодетная бизнес-мама», «Лучший социальный проект», «Лучший интернет-магазин», «Лучший бизнес-проект импортозамещения».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перечислил основные меры поддержки для притока инвесторов в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».