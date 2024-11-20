Победителей коммунальной акции наградили в Подмосковье

Победители были выбраны среди тех, кто в октябре передал показания счетчиков через голосового помощника по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ по номеру 8 (499) 444-01-00.

В ходе акции с помощью генератора случайных чисел определены первые десять победителей. Среди выигрышных лицевых счетов: 33862430, 88692362, 91132677, 81748138, 33112048, 80566101, 32525183, 33819274, 31519170 и 39024434.

Чтобы стать участником акции, необходимо в период приема показаний позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00. Не дожидаясь ответа оператора, на вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» ответить «Показания», предоставить номер лицевого счета и передать показания счетчиков воды, тепла или электроэнергии. Подтвердить успешную передачу показаний, так как голосовая система сразу же зарегистрирует данные в базе МосОблЕИРЦ.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Более подробную информацию о правилах и условиях можно найти по ссылке.