Победителей кибертурнира «Битва школ 2.0» наградили в Химках

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с победой воспитанников Аэрокосмического лицея. Серебро кибертурнира получили ученики школы «Триумф», а третье место разделили гимназия № 9 и школа № 1.

«У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках», - отметил Дмитрий Волошин.

Отборочный этап длился две недели. В следующем году планируется провести сразу несколько игр кибертурнира.

«Готовились два месяца, у нас была теория и практика. Считаю, что именно наше упорство помогло нам добиться такого высокого результата», - поделился капитан команды Aquiver из Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.

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