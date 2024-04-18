18 апреля 2024, 09:49

Победителей кибертурнира «Битва школ 2.0» наградили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Победителей и призеров кибертурнира «Битва школ 2.0» наградили в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Лучшей стала команда из Аэрокосмического лицея.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с победой воспитанников Аэрокосмического лицея. Серебро кибертурнира получили ученики школы «Триумф», а третье место разделили гимназия № 9 и школа № 1.

«У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках», - отметил Дмитрий Волошин.

Отборочный этап длился две недели. В следующем году планируется провести сразу несколько игр кибертурнира.

«Готовились два месяца, у нас была теория и практика. Считаю, что именно наше упорство помогло нам добиться такого высокого результата», - поделился капитан команды Aquiver из Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.

«Битва школ 2.0» - это первые и самые масштабные киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Награды Химки Школьники Киберспорт
18 апреля 2024, 09:43
Агропредприятие в Наро-Фоминске вырастит около 420 тонн ягод в 2024 году
Телеканал «360»
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Рекордные урожаи малины, ежевики и клубники ожидают в одном из агропредприятий Наро-Фоминска. В этом сезоне фермеры планируют собрать около 420 тонн ягод.

Тоннельные теплицы агрокомпании расположены среди лесов, в экологически чистой части округа. Клубнику там выращивают в кокосовых матах, которые доставляют из Шри-Ланки. Еще одна составляющая хорошего урожая - капельный полив. Эта технология позволяет вместе с влагой доставить удобрения прямо в корневую систему растения. Техника для такого полива в Наро-Фоминске - полностью российского производства.

«Девиз нашей компании: „Ягоды лучше конфет“. Все прекрасно знают, из чего делаются конфеты - сахар, какао, всякие эмульгаторы, добавки всякие. Что же касается ягод - все природное: фруктоза, глюкоза. Ничего химического здесь нет, люди могут питаться ягодами свободно и без вреда для своего здоровья», - сказал ведущий агроном Игорь Шеремета.

На предприятии планируют собрать и доставить на прилавки магазинов Москвы и Подмосковья около 420 тонн вкусной и полезной ягоды.

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Наро-Фоминск Сельское хозяйство
18 апреля 2024, 09:35
Подмосковную молодежь пригласили на конкурс «Зеленая премия»
Unsplash
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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Зеленая премия». В нем примут участие студенты, корпорации и регионы, которые озабочены проблемами экологии.

В прошлом году на конкурс подали четыре тысячи заявки. Чтобы каждый желающий смог поучаствовать, срок приема заявлений продлили до полугода, рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Представить свои проекты могут все активисты, которые организуют субботники, форумы и другие инициативы, которые вносят вклад в экологическую обстановку. Так, победительница прошлого года Дарья Игуменова рассказала, что организовала раздельный сбор отходов в своем небольшом городе.

«Я занимаюсь организацией раздельного сбора мусора в своём маленьком городе. В нашем городе живет всего лишь шесть тысяч человек. У нас даже нет мусорных баков, но я пять лет назад решила организовать раздельный сбор отходов, чтобы люди в провинции тоже могли цивилизованно обращаться со своими отходами», - поделилась она.

Конкурс даст возможность людям высказаться и реализовать свой проект в 14 номинациях. Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте Российского экологического оператора.

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Студенты Экология конкурсы
18 апреля 2024, 09:27
Канализационные коллекторы в Можайске очистили от мусора
Телеканал «360»
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Работы по очистке канализационных коллекторов проводят в Можайске. Промывка в весеннее время необходима, так как талые воды попадают в колодцы вместе с мусором.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

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Специалисты очищают канализационные сети с помощью комбинированной машины, насосного оборудования и гидродинамической установки. Сначала содержимое колодца откачивают, а потом промывают под большим напором.

«Профилактика существует для того, чтобы поддерживать сети в рабочем состоянии и обеспечивать водоотведение стоков до очистных сооружений, чтобы не было аварийных ситуаций и подтопления подвальных помещений домов», - сказал ведущий инженер по объектам Ярослав Мягков.

Рабочие готовы в любой момент выехать по заявке. В эксплуатации Можайского округа 32 канализационно-насосных станции, 22 очистных сооружения и более 113 километров сетей водоотведения. Они позволяют тысячам жителей бесперебойно пользоваться централизованными коммунальными сетями.

ЖКХ Можайск
18 апреля 2024, 09:15
Свыше 40 домов отремонтируют в Зарайске в 2024 году
Телеканал «360»
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Жилые дома по 43 адресам в Зарайске капитально отремонтируют в 2024 году. Строители приведут в порядок кровли, обновят фасады и входные группы, установят водоотводы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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В этом году в рамках капремонта строители будут монтировать фальцевые кровли асфальтового цвета. Как отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, больше не будет красных или зеленых крыш, все будет по регламенту.

«В этом квартале работы ведутся в четырех домах. Плюс два дома в ПМК-6 и в поселке Масловский», - рассказал Виктор Петрущенко.

Он добавил, что 40% запланированных на год работ по капремонту уже выполнено.

Зарайск Ремонтные работы

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