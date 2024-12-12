12 декабря 2024, 10:03

Победителей и призеров конкурсов профмастерства наградили в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Итоги уходящего 2024 года в сфере образования подвели в центральном доме культуры «Звезда». Здесь по традиции чествовали победителей и призеров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

«Это моя сила, моя поддержка, моя опора и моя вера. Я верю в них, а они верят в меня», - поделилась педагог.

Всем победителям муниципальных этапов в следующем году предстоит борьба за награды конкурса на областном уровне.

Для педагога наро-фоминской школы № 3 Карины Одинцовой учить детей - это и миссия, и призвание. А участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» стало для нее настоящим вызовом. Победой Карина Одинцова, по ее словам, обязана в первую очередь своим ученикам.

Заместитель главы городского округа Светлана Малыхина рассказала, что в этом году в конкурсе педагогического мастерства в Наро-Фоминске было больше всего участников.

«Важно отметить, что к нам по программе грантов пришли молодые педагоги из других регионов, и они тоже захотели попробовать свои силы и приняли участие в конкурсе», - отметила Светлана Малыхина.

Наро-Фоминск Учителя конкурсы
12 декабря 2024, 10:46
Мурал полного кавалера ордена Славы Владимира Преснова открыли в Домодедове
Телеканал «360»
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Мурал с изображением земляка теперь украшает стену школы № 12 в Домодедове.  Владимир Дмитриевич Преснов всю свою жизнь посвятил служению родному краю.

«Наши дети, конечно же, в восторге от этого мурала. В дальнейшем мы планируем здесь же открыть музей», - поделилась Диана Ващенко.

Благодаря проекту «Лица Героев» молодое поколение узнает о подвигах своих предков, а их доблестные истории сохраняются для новых поколений.

Герой родился и вырос в Домодедове. Во время Великой Отечественной войны за свои подвиги несколько раз получал высокие государственные награды.

На церемонию торжественного открытия памятной стены пришли не только педагоги и ученики школы, но и глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Это не просто нарисованное на стене лицо героя, также здесь представлена история его подвигов, и лучшее тому подтверждение - статус полного кавалера ордена Славы», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Заместитель директора школы по воспитательной работе Диана Ващенко рассказала, что подготовка к открытию была довольно долгой, мурал рисовали на протяжении месяца.

Город Домодедово Великая Отечественная война
11 декабря 2024, 19:54
Школьники из Истры посетили музей «История Мироздания» в Дедовске
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На минувших выходных ученики Павловской школы отправились в увлекательный поход, который стал для них настоящим испытанием на прочность и сплоченность. Восемнадцать юных туристов доказали, что природа не знает плохой погоды для настоящих энтузиастов.

Путешествие началось с посещения музея «История Мироздания» в городе Дедовск. Здесь ребята с интересом изучали тайны Вселенной, погружаясь в мир науки и открытий. Экскурсия подарила школьникам множество новых знаний и вдохновения для дальнейшего пути.

После визита в музей команда отправилась в лесной массив у площади Миитовская. Несмотря на обильный снегопад, школьники развернули лагерь, где смогли разжечь костер и приготовить горячий обед. Это стало настоящим вызовом, который они преодолели благодаря дружбе, взаимовыручке и командному духу.

Этот поход стал для учеников не просто прогулкой по зимнему лесу, а настоящим уроком единства, силы воли и любви к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в этом году.

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Истра Школьники Походы
11 декабря 2024, 19:46
Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Кривцово
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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в Кривцовском территориальном управлении. Жителям рассказали, что планируется модернизировать, отремонтировать и благоустроить, а также рассмотрели их предложения.

«Много что делается, модернизируется. В этом году по заявке жителей дома № 24 поставили такую хорошую детскую площадку, я даже не ожидал. Наши дома успешно прошли подготовку к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся, люди все видят», - поделился житель деревни Кривцово, член Солнечногорского отделения Ассоциации советов председателей многоквартирных домов Сергей Малышкин.

в ближайшие годы предусмотрены капитальный ремонт школы в Обуховке, обновление сетей водоснабжения в Колтышево и Стрелино, а также ремонт колодцев в Климово, Логиново, Обухово и Ожогино. Запланировано благоустройство дворовых территорий в деревнях Кривцово и Якиманское и пешеходных коммуникаций в Кривцово и Стрелино, ремонт семи дорог общей протяженностью 5600 метров, установка и ремонт контейнерных площадок в десяти населенных пунктах, очистка пруда от мусора в Шапкино и покос борщевика на площади почти 15 гектаров.

Ранее общественные обсуждения состоялись в территориальных управлениях Андреевка, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что бюджет ориентирован на социальные нужды. Значительные средства будут направлены на поддержку жителей, развитие коммунальной инфраструктуры и создание комфортной среды для жизни, спорта и образования.

«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год запланированы значительные меры поддержки, которые позволят улучшить жизнь наших жителей и обеспечить помощь наиболее уязвимым категориям», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также рассказал о выполненных работах в населенных пунктах Кривцовского территориального управления. В 2024 году отремонтировали дороги в деревнях Квашнино, Логиново и Никулино, обновили детские площадки в Колтышево и Крицвово, а также обустроили тротуары к детскому саду № 47 и у дома № 11 в Кривцово. Кроме того, проведена очистка прудов в Обухово и Стегачево.

Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Дороги Ремонтные работы
11 декабря 2024, 19:36
Школьникам в Истре организовали экскурсию в музей истории МВД
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Школьники из Истры увидели экспонаты музея истории ОМВД. Детям подробно рассказали о создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского.

На экскурсии школьники смогли увидеть множество экспонатов, включая материалы, связанные с военными событиями: фотографии, документы, форму, награды и даже мотоцикл. Они не только демонстрируют историю полиции, но и помогают детям лучше понять, как менялась работа правоохранительных органов с течением времени и что это очень уважаемая профессия.

Роман Новиков, член Общественного совета при ОМВД округа, подробно рассказал детям об истории создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского. Он подчеркнул, что работа в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, таких как честность, справедливость и готовность прийти на помощь.

Еще в музее есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, здесь рассказали ребятам истории о подвигах, совершенных сотрудниками ОМВД в то время.

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Дети Истра Музеи Школьники Полиция

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