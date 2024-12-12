Победителей и призеров конкурсов профмастерства наградили в Наро-Фоминске

«Это моя сила, моя поддержка, моя опора и моя вера. Я верю в них, а они верят в меня», - поделилась педагог.

Всем победителям муниципальных этапов в следующем году предстоит борьба за награды конкурса на областном уровне.

Для педагога наро-фоминской школы № 3 Карины Одинцовой учить детей - это и миссия, и призвание. А участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» стало для нее настоящим вызовом. Победой Карина Одинцова, по ее словам, обязана в первую очередь своим ученикам.

Заместитель главы городского округа Светлана Малыхина рассказала, что в этом году в конкурсе педагогического мастерства в Наро-Фоминске было больше всего участников.

«Важно отметить, что к нам по программе грантов пришли молодые педагоги из других регионов, и они тоже захотели попробовать свои силы и приняли участие в конкурсе», - отметила Светлана Малыхина.